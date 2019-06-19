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На дне деревни Белоуша

20.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

На дне деревни Белоуша
На дне деревни Белоуша
На дне деревни Белоуша
На дне деревни Белоуша
На дне деревни Белоуша
На дне деревни Белоуша
На дне деревни Белоуша
На дне деревни Белоуша
В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «С заботой о безопасности малой Родины» работники Столинского РОЧС побывали в деревне Белоуша, Столинского района. Разделили с сельчанами праздник и напомнили о правилах безопасности.

В этот праздничный день в Белоуше было как никогда многолюдно – сельчане отмечали День деревни. На мероприятии присутствовал председатель Белоушского сельсовета, представитель духовенства, а также работники Столинского РОЧС.

Старший инспектор СПиВО Столинского РОЧС Александр Симончик поздравил сельчан с праздником, напомнил о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на отдыхе и дома.

Александр Вячеславович подчеркнул, что виновником всех произошедших в районе пожаров стал человек – его невнимательность, пренебрежение правилами пожарной безопасности. Сельчанам и гостям напомнили о том, как действовать в случае возникновения пожара.

Должное внимание было уделено вопросу предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Мужскую аудиторию призвали быть осторожными при курении, отметив, что в сухую ясную погоду непотушенная спичка или сигарета может стать причиной пожара.

Работник РОЧС не обошёл стороной вопрос детской шалости с огнем. Недопустимость оставления детей без присмотра, правила поведения дома, в лесу, на водоемах – вот далеко не полный перечень вопросов, на которых акцентировалось пристальное внимание.

Пообщались пожарные и с задорной детворой. Напомнили им основные правила безопасности, раздали тематические памятки и листовки. Не  обошлось, конечно, и без самого приятного — возможности примерить  боевую одежду пожарного-спасателя, попробовать самому потушить условное возгорание и увидеть, как подаётся пожарная пена.

 
 
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В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «С заботой о безопасности малой Родины» работники Столинского РОЧС побывали в деревне Белоуша,...
 
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