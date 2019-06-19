На дне деревни Белоуша

Источник материала: Навiны Палесся

















В рамках республиканской пожарно-профилактической акции «С заботой о безопасности малой Родины» работники Столинского РОЧС побывали в деревне Белоуша, Столинского района. Разделили с сельчанами праздник и напомнили о правилах безопасности.

В этот праздничный день в Белоуше было как никогда многолюдно – сельчане отмечали День деревни. На мероприятии присутствовал председатель Белоушского сельсовета, представитель духовенства, а также работники Столинского РОЧС.

Старший инспектор СПиВО Столинского РОЧС Александр Симончик поздравил сельчан с праздником, напомнил о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на отдыхе и дома.

Александр Вячеславович подчеркнул, что виновником всех произошедших в районе пожаров стал человек – его невнимательность, пренебрежение правилами пожарной безопасности. Сельчанам и гостям напомнили о том, как действовать в случае возникновения пожара.

Должное внимание было уделено вопросу предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Мужскую аудиторию призвали быть осторожными при курении, отметив, что в сухую ясную погоду непотушенная спичка или сигарета может стать причиной пожара.

Работник РОЧС не обошёл стороной вопрос детской шалости с огнем. Недопустимость оставления детей без присмотра, правила поведения дома, в лесу, на водоемах – вот далеко не полный перечень вопросов, на которых акцентировалось пристальное внимание.

Пообщались пожарные и с задорной детворой. Напомнили им основные правила безопасности, раздали тематические памятки и листовки. Не обошлось, конечно, и без самого приятного — возможности примерить боевую одежду пожарного-спасателя, попробовать самому потушить условное возгорание и увидеть, как подаётся пожарная пена.