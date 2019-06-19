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Весь транспорт остановят на 5 минут в День всенародной памяти жертв ВОВ в Могилевской области 22 июня

20.06.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в Могилевской области пройдет ряд тематических мероприятий.  Среди них – трансляция тематического ролика по всем уличным громкоговорителям, по радио, телевизионным каналам, в общественном транспорте в одно и то же время. После окончания трансляции зазвенят колокола всех храмов Могилевщины.
 
Могоблисполком информирует, в связи с проведением акции будет обеспечена полная остановка автотранспорта (за исключением спецтранспорта).
 
Время проведение акции в субботу 22 июня  с 12:15 до 12:20.  

mogilevnews.by

 
 
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22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в Могилевской области пройдет ряд тематических мероприятий.  Среди них – трансляция...
 
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