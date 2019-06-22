Источник материала: Чырвоны прамень

Беларусь стремится укреплять отношения с Египтом на принципах равноправия и доверия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.





«Египет был и остается для нас важным, надежным партнером в Африке и на Ближнем Востоке, – заявил Александр Лукашенко. – Наша страна стремится укреплять отношения с официальным Каиром на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Мы выстроили свои отношения без всяких предварительных условий. У нас нет претензий ни по одному направлению к нашим египетским друзьям».

Итоги переговоров с президентом Египта Глава государства оценил как плодотворные. Он рассказал, что на встрече стороны обсудили современную геополитическую ситуацию, отметив схожесть подходов по важнейшим вопросам глобальной повестки дня. Основное внимание Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси уделили торгово-экономическим отношениям, проанализировав выполнение поручений, реализацию совместных проектов.

«С уверенностью могу сказать о том, что наши договоренности выполняются. И белорусские, и египетские ведомства действительно прилагают усилия для реализации намеченного», – сказал Президент. Он подчеркнул, что с визитом Абдель Фаттаха ас-Сиси в Минск Беларусь и Египет переходят к новому этапу сотрудничества. За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза и в 2018 году превысил $100 млн. Александр Лукашенко уверен, что у стран есть все возможности для роста этих показателей.

Беларусь также выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Египтом.

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«Мы стремимся прийти к более современным и многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товарами. Заинтересованы в реализации комплексных проектов по продвижению белорусской высокотехнологичной продукции в Египет, в создании совместных предприятий с высокой степенью локализации и организацией сбыта производимой продукции не только в Египте, но и в третьих странах. Это взаимовыгодный вариант сотрудничества», — подчеркнул Глава государства