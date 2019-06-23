"Рафаэль": успейте купить квартиру в комплексе "Маяк Минска" с беспроцентной рассрочкой на пять лет!

Источник материала: БелТА

Строительство комплекса "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой завершается. Количество доступных квартир прямо от застройщика уменьшается с каждым днем. Но шанс стать жителем этого престижного комплекса все же есть. Даже если не хватает средств!

С 24 июня крупнейший застройщик страны компания "Дана Холдингз" объявляет о старте новой акции – квартиры в доме "Рафаэль" комплекса "Маяк Минска" можно приобрести в беспроцентную рассрочку на пять лет. И даже без денег на первоначальный взнос!

А теперь по порядку.

Рассрочка от застройщика – наиболее выгодное предложение. Она предоставляется сроком до пяти лет без процентов и переплат. Необходимо внести первый взнос от 30% стоимости квартиры – и оставшуюся сумму погашать равными долями ежемесячно в соответствии с выбранным сроком. За пять лет, к примеру, получится ровно 60 выплат. Покупатель просто получает возможность вносить платежи за квартиру не единовременно, а долями.

Но что делать тем, у кого нет средств на первоначальный взнос?

Партнерский кредит от ОАО "Белорусский народный банк" – это выгодное заимствование средств именно на полную или частичную уплату первоначального взноса. Банк готов предоставить до 40 тысяч рублей под выгодный процент. И при этом – без справок о доходах, без залога и без поручителей!

Таким образом, владельцем квартиры в доме "Рафаэль" можно стать, практически не имея в данный момент свободных денег! С помощью партнерского кредита оплатить первоначальный взнос, а остальную сумму распределить равными платежами на удобный период времени.

Кредит можно оформить прямо в отделе продаж компании "Дана Холдингз". И купить квартиру мечты буквально за один день!

Чем же так привлекает покупателей жилой комплекс "Маяк Минска"? Его преимущества очевидны.

Многофункциональный комплекс расположен в одном из самых живописных районов города Минска. Преимуществом "Маяка Минска" является его планировка по принципу "город в городе". Каждый житель комплекса найдет всё необходимое рядом с домом. Приобретая квартиру в жилом комплексе "Маяк Минска", вы получаете не просто жилье, а образ жизни.

Дом "Рафаэль" не уступает в своих плюсах всему жилому комплексу, в котором он находится. Это дом высокого уровня комфорта, и есть целый ряд факторов, которые определяют его статус:

- расположение;

- богатая инфраструктура района;

- пешеходная улица в составе жилого комплекса;

- обустроенные дворовые территории;

- дизайнерское лобби;

- скоростные лифты импортного производства;

- свободная планировка квартир;

- лоджии и панорамное остекление.

Расположение. Согласитесь, район города имеет огромное значение. Расположение рядом с Национальной библиотекой и лесопарковой зоной гарантируют чистый воздух и прекрасные виды.

Транспортное обеспечение. В районе прекрасно развита транспортная инфраструктура. В пешей доступности – станция метро «Восток» и удобные маршруты наземного транспорта.

Инфраструктура. Образование, здравоохранение, близость к магазинам и развлечениям – жизнь в районе со всем, что необходимо современным горожанам, есть несомненное преимущество. В шаговой доступности строится детский сад. Школа, магазины, кафе и объекты сферы услуг – все рядом. А еще – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall и бизнес-центр Dana Center с современными офисами.

Здесь же расположена и красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо! Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще бульвар Пикассо – это пространство активной городской жизни, в котором есть место для детских и районных праздников, городских форумов, ярмарок и фестивалей.

И, конечно же, удивительный фонтан "Дана Танец" – новую достопримечательность Минска и любимое место вечерних прогулок. Ведь как здорово длинным летним вечером стать свидетелем ярчайшего лазерно-светового шоу в струях воды, танцующей под великолепную музыку! Подарок Минску от застройщика получился запоминающимся и ярким в прямом смысле слова!

"Рафаэль" – это новый уровень комфортной жизни. На цокольном и первом этаже дома располагаются помещения коммерческого назначения. Здесь будут работать многочисленные кафе, магазины, объекты сферы услуг.

Дом спроектирован с учетом современных тенденций в дизайне и архитектуре, а при его строительстве используются только лучшие передовые материалы.

Комплекс дома "Рафаэль" на цокольном и первом этажах будет иметь встроенно-пристроенные помещения, в состав которых входят объектыобщепита – кафе и рестораны, оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами, а также объекты коммерческого назначения, где разместятся магазины и салоны.

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не подниматься в квартиру во время прогулок с малышами. И, конечно же, подъезды будут оснащены современной домофонной системой и скоростными бесшумными лифтами, которые отличаются высоким уровнем комфорта.

Свободная планировка квартир – это осуществление любой мечты владельца. Создать можно именно свое пространство – под свои предпочтения и желания. А лоджии и панорамное остекление делают квартиры светлыми и обеспечивают прекрасный вид на весь комплекс "Маяк Минска».

Стать жителем дома "Рафаэль" теперь будет гораздо проще – честная рассрочка на пять лет и выгодный партнерский кредит на первоначальный взнос позволяют задуматься о покупке жилья практически каждому, кто имеет постоянный доход.

Все подробности – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в самом красивом комплексе столицы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел продаж работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

Квартира в доме "Рафаэль" – искусство роскоши, которой можно владеть уже сегодня!

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