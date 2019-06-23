Трёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, четырёхкратный чемпион Европы. Серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, участник летних Олимпийских игр в Пекине по дзюдо. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
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Работник МЧС завоевал серебро на II Европейских играх
24.06.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Трёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, четырёхкратный чемпион Европы. Серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, участник летних Олимпийских игр в Пекине по дзюдо. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
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Справочно – Андрей Казусенок - белорусский самбист и дзюдоист, выступает за сборные Республики Беларусь по этим видам спорта с середины 2000-х годов.
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