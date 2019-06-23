Во вторник в Беларуси без осадков и до +29°С

Источник материала: Единство

Во вторник 25 июня по стране будет небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +11 до +17 (местами +7... +10), днем от 23 до 29 градусов тепла.

Кстати, по информации синоптиков, самая высокая температура воздуха 25 июня наблюдалась в Беларуси в 2016 году – плюс 31,5 градуса, а самая низкая в 1938 - плюс 4,8.

В среду 26 июня осадков также не ожидается, ветер неустойчивый 3— 8 м/с. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 (в отдельных районах +8... +10), днем — от +23 по северо-востоку до +32 по западу страны.

В четверг 27 июня на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, сильные дожди, возможен град. Во многих районах днем усиление ветра до 15— 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +14... +20, днем +22... +28. При этом по юго-востоку воздух прогреется до +31, а в северных районах будет не теплее +19... +21.