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На Могилевщине главу сельского исполкома обвиняют в составлении липовых протоколов на людей

26.06.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За злоупотребление властью в Могилевской области будут судить председателя одного из сельских исполкомов Чаусского района. Как сообщает прокуратура, он несколько лет оформлял нарушения на имя жителей ни за что.

Подозревают, что в 2016—2018 годах руководитель сельского исполкома ради видимости активной работы по наведению порядка на земле незаконно выносил постановления о привлечении местных жителей к административной ответственности — за нарушения правил благоустройства и содержания придомовых территорий.

«В названных документах он учинял записи и подписи от своего имени и от имени граждан, которые противоправных действий не совершали. Затем передавал информацию в Чаусский РОВД для внесения в единый государственный банк данных о правонарушениях», — рассказали в областной прокуратуре.

В итоге людей незаконно наказывали, а руководитель — «дискредитировал себя как руководитель органа исполнительной власти».

Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Чаусского района в апреле за злоупотребление властью и служебными полномочиями). Бывшему председателю грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд, фигурант — под подпиской о невыезде.

 
 
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Все ради того, чтобы создать видимость наведения порядка на земле. Такова версия следствия.
 
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