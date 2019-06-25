Белорусскую границу пересекли 230 тыс. иностранцев за 15 дней безвиза для болельщиков II Европейских игр

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С момента действия безвизового въезда для болельщиков II Европейских игр границу Беларуси пересекли 230 тыс. иностранцев. Об этом в программе "II Европейские игры. Информационный канал" на телеканале "Беларусь 1" рассказал заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, сообщает БЕЛТА.

"Мы получаем статистику от Госпогранкомитета каждый день и сейчас видим, что за 15 дней в Беларусь заехало именно через пункты пропуска более 230 тыс. человек, в том числе и люди с билетами", - проинформировал он. По информации туристических фирм, люди едут централизованно, покупают целые турпакеты, куда входит и посещение спортивных мероприятий.

По прошлогоднему прогнозу предполагалось, что Беларусь посетит порядка 30 тыс. иностранных болельщиков. "Этот форум уникален для Беларуси, мы тогда поосторожничали. Уже сейчас на экваторе мероприятия можем сказать, что Беларусь посетит более 30 тыс.", - отметил представитель Минспорта.

Присутствие иностранных туристов заметно не только в столице. Они активно посещают комплексы в Мире и Несвиже, Беловежскую пущу. "Сейчас там столько туристов, что, по той информации, которую мы получаем (от объектов. - Прим. БЕЛТА), они вынуждены продлевать режим своей работы и выводить новых людей, чтобы обеспечить количество экскурсий, которые требуются. К примеру, в мае в Несвиже находилось по 5-6 тыс. человек в день, сейчас цифра больше. Мы идем на рекорды", - резюмировал Виталий Грицевич

Как сообщалось, в Беларуси установлен безвизовый въезд с 10 июня по 10 июля 2019 года для иностранных туристов по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования.-0-