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Госавтоинспекция Столинщины провела практические занятия с детьми

27.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Госавтоинспекция Столинщины провела практические занятия с детьми
Во время летних каникул пристальное внимание сотрудников Госавтоинспекции обращено к юным участникам дорожного движения. Ведь именно это время является наиболее травмоопасным периодом для детей.

Одним из профилактических мероприятий, которое направлено на снижение уровня детского травматизма на дорогах, стала экскурсия в отдел ГАИ Столинского РОВД для учащихся школ Столина. Сообщает Наталия Милюкова, старший инспектор ГАиП ГАИ УВД.

Подобные мероприятия пользуются большой популярностью у детей и педагогов. На протяжении уже нескольких лет подряд сотрудники Госавтоинспекции встречают школьников, студентов, курсантов и проводят беседы, где ребята узнают историю создания ГАИ, знакомятся с авто и мото-техникой, специальными средствами, которые используют инспектора в службе.

Госавтоинспекция Столинщины провела практические занятия с детьми

Перед тем как познакомить ребят со спецификой деятельности сотрудника Госавтоинспекции, начальник ОГАИ РОВД подполковник милиции Виталий Ковальский заострил внимание на нескольких важных вопросах. Он напомнил детям о правилах безопасного перехода проезжей части дороги, движения на велосипедах, а также обратил внимание на распространённые ошибки детей, часто приводящие не только к травмам, но и к более серьёзным трагедиям.

Учащиеся познакомились со специальными средствами, примерили на себя бронежилет и каску, и, воспользовавшись, случаем изучили работу измерителей скорости. Затем дети вместе с инспекторами ГАИ вышли на улицу, где на одном из перекрестков города с ними проведено практическое занятие с участием регулировщика.

Госавтоинспекция Столинщины провела практические занятия с детьми

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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Во время летних каникул пристальное внимание сотрудников Госавтоинспекции обращено к юным участникам дорожного движения. Ведь именно это время является наиболее
 
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