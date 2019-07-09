«Кто к нам поедет с такими ценами?» Как проходит сезон в Крыму, куда возвращаются белорусские туристы

Источник материала: Tut.by

Еще недавно Крым был номером один для белорусских туристов. На полуостров за сезон приезжало до полумиллиона наших туристов. В прошлом году, по подсчетам российских властей, полуостров посетило 11 802 белоруса — речь идет об организованных туристах. Многих по-прежнему останавливает долгая дорога — 40 часов, проблемы с законом — Украина воспринимает такие поездки как нарушение, высокие цены — отдых в Крыму теперь сравним с путевкой в Турцию или Грузию. Мы побывали в Крыму в разгар сезона, чтобы посмотреть, кто сейчас приезжает на отдых и что изменилось для туристов за последние пять лет.



Фото: Reuters

На открытках Симферополя — столицы Крыма — часто можно увидеть железнодорожный вокзал. Раньше это было оживленное место. Не успеешь выйти из поезда — на тебя буквально набрасывались женщины с табличками «жилье» и таксисты с предложением довезти до самого моря. Сейчас вокзал выглядит мертвым — на входе скучают сотрудники службы безопасности — каждый, кто заходит в здание, должен показать сумки и пройти через контрольную рамку, на скамейках во дворе спит пенсионерка, в тенечке сидят три женщины с табличками «квартиры» — кажется, они даже удивляются, что у них что-то спрашивают, на перроне — ни души. На привокзальной площади виднеется растяжка «Пять лет на Родине — Россия и Крым вместе навсегда!»

Неделя в трехзвездочном отеле — около 600 долларов

Железная дорога сейчас работает в ограниченном режиме, только внутри самого Крыма. Но российские власти заявляют, что в декабре в Симферополь придет первый поезд из Москвы, он будет проходить только по территории России, через Керченский мост . А пока туристы добираются до курорта на автобусах, машинах и самолетах.





Для белорусских туристов поездка в Крым — дело рискованное, потому что Украина воспринимает дорогу через Россию как нарушение закона. Есть только один способ легально попасть в Крым — получить в Киеве специальное разрешение, которое при въезде на полуостров вы должны показать украинским пограничникам. Разрешение выдают в трех случаях: если в Крыму у вас живут родственники, если там похоронены ваши предки или если у вас на этой территории есть недвижимость. Исключение делают только для журналистов и международных наблюдателей. Ни один из вариантов простому туристу не подходит. Перелет Москва — Симферополь, как и проезд на машине или автобусе по Керченскому мосту — правонарушение, за которое туриста могут оштрафовать и запретить въезд в Украину на несколько лет. Беларусь официально не признала Крым территорией России. Несмотря на это, с каждым годом находится все больше смельчаков, готовых провести отпуск в Крыму.

Первое, на что обращаешь внимание, когда въезжаешь в Крым — стали лучше дороги, почти нет мусора, но и придорожного сервиса почти нет. Раньше эту проблему решали жители окрестных деревень — продавали и овощи, и фрукты, и обеды. На нашем пути из Армянска в Симферополь встретилась всего одна машина с самсой.



Фото: Reuters

— Туристов стало меньше, — говорит попутчица, которая очень обрадовалась, узнав, что мы из Беларуси. — Я даже не помню, когда последний раз видела у нас белорусов! Так жаль, белорусов мы любим — такие культурные, обходительные. И они же всегда привозили доллары, украинцы ехали с гривнами, русские — с рублями. Белорусы хорошо тратили, приедут — и на экскурсии едут, и сувениры покупают — там копейку оставят и там — очень нам выгодно было. Сейчас другой турист пошел: путевку купят — и сидят на пляже, пиво пьют — все на этом.

— Ну так дороже все стало! — отзывается водитель. — Кто к нам поедет, если у нас цены, как в Москве? Дешевле в Турцию слетать, так там сервис какой, не сравнить с нашим!





До 2014 года Крым был абсолютным лидером для наших туристов, каждый год ездило до 500 тысяч человек. Люди ехали, потому что хорошо знали направление, ценили особенный климат и могли себе позволить здесь отдых. Цена — один из ключевых моментов, за 200 долларов можно было отдохнуть у моря.

Сейчас некоторые турфирмы тоже обещают путевки за такую сумму (цена на одного туриста), но в стоимость входит только проезд на автобусе и проживание в скромной комнате, обычно на 4 человека, где из мебели — только кровати, а за кондиционер часто приходится доплачивать. Питание при этом — за счет туриста. Чтобы пообедать в Симферополе, нужно отдать около 15 долларов, в кафе у моря — еще дороже, и это не считая алкоголь. Цены на фрукты сравнимы с минскими, а иногда даже дороже. В Ялте черешню продают в переводе на белорусские за 8 рублей, абрикосы — 5, нектарин — 5, персик инжирный — 9, арбуз — 1 рубль за кг, дыню — 1,30. Примерно такие же цены в супермаркете «Ашан» в Симферополе.





Если говорить про отдых уровня повыше, то в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказывают, что за 39 тысяч российских рублей (это около 1300 белорусских рублей или чуть больше 600 долларов) можно прилететь на самолете и неделю жить в 3-звездочном отеле, для самостоятельных туристов (они сами бронируют отдых) цена может быть ниже — 30 тысяч (около 965 белорусских рублей или 470 долларов). К этой стоимости нужно прибавить еще 200 рублей (около 100 долларов), чтобы доехать до Москвы.

— Цены приемлемые, — считает министр Вадим Волченко. — В Крыму есть разные предложения — от экономичного до отдыха премиум-класса.

По его словам, с 2014 года туристический поток увеличился на 76%, прямые налоговые поступления от туризма выросли в три раза, туризм дает около 20% всего дохода региона. 2018 год называют рекордным — 6,8 млн туристов. Большинство добираются по Керченскому мосту (57%), с начала 2019 года проехало более 760 тысяч машин, в том числе более 12 тысяч автобусов. Загрузка отелей в Крыму сейчас 70%.

Недавно крымские отели прошли сертификацию, из 162 гостиниц статус пяти звезд получили четыре объекта, четыре звезды — 15, три звезды — 50, две звезды — 28, одна звезда — восемь, более 40 отелей имеют статус «без звезды». Российские власти уверяют, что уровень сервиса растет с каждым годом. Но многие по старинке останавливаются у местных жителей, которые, как и раньше, сдают даже летние кухни — можно найти вариант и за 20 белорусских рублей в сутки. Хотя объявлений о сдаче жилья вдоль дорог и на вокзалах стало гораздо меньше.





— Прошлый год признан рекордным за весь постсоветский период, — говорит министр. — Большинство туристов — россияне. На втором месте — украинцы, в прошлом году было около 1 млн человек, за первое полугодие 2019-го — 200 тысяч. Что касается белорусов, мы можем говорить только об организованных туристах, в 2018 году в Крыму было 11 802 человека, на 1 июня этого года — 4 тысячи человек. Наверное, могло быть и больше. Думаю, основной вопрос — логистика. У нас пока нет прямого авиасообщения. С его появлением, а также с запуском железной дороги, полагаю, количество туристов вырастет.

Среди иностранных туристов, по словам чиновника, есть также граждане Германии, Казахстана и других стран. Какова методика подсчета, в министерстве не объясняют.

— Мы приехали как журналисты. Мы попадем в список как туристы? — уточнили мы.

— Если честно, не хотелось бы, чтобы основной темой был подсчет количества туристов, — ответил Вадим Волченко. — Нам бы хотелось донести больше информации о возможностях, которые есть в Крыму. И о том, что никаких ограничений с точки зрения паспортного режима нет.

С какими проблемами сталкиваются туристы в Крыму

Туристам, которые приезжают в Крым, советуют брать с собой наличку. Рассчитаться безналично можно только карточками, выпущенными российскими банками. Роуминг на полуострове также не работает, нужно по паспорту оформлять местную сим-карту, но в горных районах связь то и дело пропадает. Это результат санкций в отношении России. Никаких штампов в паспорт, если белорусский турист проезжает по территории России, не ставят. Но украинские власти могут отслеживать соцсети. Случаи, когда белорусы становились невъездными в Украину из-за поездок в Крым, уже были, чаще с этим сталкиваются публичные люди. Певец Макс Корж, к примеру, был вынужден отменить концерт в Киеве и через суд добивался, чтобы ему снова позволили приезжать с гастролями в Украину.





На городском пляже в Ялте встречаю белорусских туристов. Они приехали буквально на днях и еще не успели толком загореть.

— Мы все детство с родителями отдыхали в Крыму, — говорит Женя. — Ехали дикарями, на трех машинах. Условия, конечно, были скромные, но воспоминания у меня хорошие, мы целый год ждали эту поездку на море. В этом году решили поехать с женой. Мы — молодая семья, немного отложили денег за пару месяцев — и рванули сюда. Добирались на автобусе, часов 40. Тяжело, конечно, но как только показались горы и море, сразу поднялось настроение. Теперь нужно хорошенько отдохнуть, набраться сил, нам же еще возвращаться 40 часов.

— Про самолет мы даже не думали, потому что это долларов двести на человека, дорого для нас, — отмечает супруга. — Честно говоря, мы рассчитывали, что здесь цены будут пониже. Сегодня приехали в Ялту, потому что слышали, что здесь бесплатно будет выступать Бьянка. Хотели пообедать на пляже, цены кусаются — за одно блюдо 900 рублей, 1100 рублей (на белорусские — это 14 и 17 долларов. — Прим. TUT.BY). Но здесь такое тусовочное место, поэтому все дороже.



Фото: Reuters

На городском пляже висит растяжка «Ялта — город счастья», на стене — граффити с портретом Путина у штурвала. Пляжи стали чище и свободнее, но все равно можно увидеть под ногами окурки, пустые бутылки и шелуху от семечек. На городском пляже в Ялте мест для переодевания нет, туристы кое-как, прикрываясь полотенцами, надевают купальники и плавки. Ближайший туалет — в сквере, нужно пройти метров 150. Спасают кафе на самом берегу. Пока готовят лимонад, можно успеть переодеться в туалете. По самому пляжу, как всегда в Крыму, туда-сюда ходят продавцы с медовой пахлавой, холодным пивом, копченой рыбой и кукурузой. Рядом дежурит спасатель с собакой, которая на радость всем демонстрирует команды, прыгая в море.

Пляжи в Крыму делятся на платные и бесплатные. Только для местных жителей по паспорту вход везде свободный. Приезжие, чтобы попасть на пляж получше — с лежаками, интернетом и медицинскими пунктами — должны заплатить, но цена доступная — от 3 рублей на белорусские.

В самой Ялте, как и в других курортных городках, появилось много маленьких кафе и кофеен. Здесь можно словить Wi-Fi, на пляже его нет. Но чтобы подключить интернет, у вас должна быть местная сим-карта, в большинстве случаев нужно ввести код, который вам присылают на телефон.



Фото: Reuters

То, что в Крыму осталось прежним — это такси. Теперь можно забронировать машину на сайтах, но реальная цена выше указанной. «Машины экономкласса нужно бронировать в апреле», «Мы, конечно, могли подать вам машину без кондиционера, но как бы вы два часа выдержали по такой жаре», «Если вам нужен чек, то нужно доплатить, потому что чеки есть не в каждой машине и они вообще-то заканчиваются», «Машина стояла в пробке, поэтому нужно заплатить дороже», — вот что вы можете услышать от диспетчеров. Поэтому нужно включать режим «на стреме», как это было всегда с такси в Крыму. Из Симферополя до основных курортов можно доехать за 40−60 белорусских рублей. Вас обязательно спросят, сколько человек будет добираться, в зависимости от количества туристов могут увеличивать цену. Морские экскурсии на целый день стоят около 60 белорусских рублей, автобусные на несколько часов — около 30. Путевка в детский лагерь «Артек» стоит почти 2300 белорусских рублей за смену.

В санатории «Белоруссия» большинство туристов из Беларуси

В 15 км от Ялты в Мисхоре находится санаторий «Белоруссия», который принадлежит Управлению делами президента Беларуси. Путевки в санаторий продает турфирма «Центркурорт», она тоже принадлежит Управделами, и частные компании. Часть путевок по медицинским показателям получают белорусские пациенты, говорят сотрудники санатория. Цена на путевку стартует от 97 белорусских рублей в сутки за одно койко-место, сюда входит проживание, 4-разовое питание, базовый лечебный комплекс и развлекательные мероприятия. У санатория — свой оборудованный пляж, добираться до которого нужно по канатной дороге.

В июле загрузка санатория — 100%, большинство — граждане Беларуси со всей страны. Но так было не всегда. Провальными были сезоны в 2014 и 2015 годах, и не только для нашего санатория. Тогда в Крым решались ехать только самые отчаянные туристы и россияне, многие из которых приезжали по профсоюзным путевкам.

— Мы второй год приезжаем в санаторий, — говорят туристы из Бреста. — Отдых — отличный. С утра мы на процедурах, а потом — спускаемся на море. Здесь такой воздух, слышите? Можно просто дышать — и это уже будет как лечение. Мы сначала доехали до Москвы, оставили на стоянке машину — и на самолет до Симферополя. Хотелось бы, конечно, подешевле, но что поделаешь? Вот запустят железную дорогу — тогда мы на поезде будем приезжать.



Новый аэропорт в Симферополе. Фото: sipaero.ru

— Мы с ребенком ехали на автобусе, — говорит мама из Витебска. — Конечно, чтобы выдержать такую дорогу, нужно очень любить Крым! Но пока нам все нравится — можно и отдохнуть, и здоровье подтянуть.

Специализация санатория — заболевания органов дыхания. По медицинскому оснащению санаторий выглядит довольно скромно, особенно на фоне переоснащения санаториев в Беларуси, но уникальный климат и море — главный аргумент для многих отдыхающих. А для российских туристов еще и гарантия качества, на которую они здесь рассчитывают.

— Мы искали санаторий в Крыму, увидели название «Белоруссия» и сразу решили — надо брать! — говорит пенсионерка из Санкт-Петербурга. — Это удивительное место! Мы будто вернулись в нашу молодость. Разговариваем с другими туристами, из Беларуси, так они нам говорят, что никуда не хотят уезжать из своей страны, представляете? Вот какая прекрасная жизнь в Беларуси. Здесь много многодетных мамочек, путевки на детей они получили бесплатно. Я даже представить такое не могу у нас. Лукашенко, конечно, молодец.

— На следующий год мы тоже сюда приедем, — говорит ее супруг. — Мы всегда отдыхали в Крыму, но нигде так хорошо не было. Молодежь, конечно, сюда вряд ли поедет, наша дочь сейчас в Греции отдыхает, а нам здесь очень даже хорошо!

В медицинском отделении персонал показывает оборудование и кабинеты для процедур, где кушетки друг от друга отделены рыжими занавесками. Вспоминается сюжет из фильма «Любовь и голуби», как Василий Кузякин отдыхал с Раисой Захаровной.

— Да-да! — смеются медсестры. — Действительно похоже. Мы стараемся поддерживать такую атмосферу.

Медики вспоминают, что до 2014 года в санаторий целыми поездами привозили детей из «чернобыльской зоны» — были специальные оздоровительные программы. Но так как железнодорожное сообщение между Беларусью и Крымом было потеряно, то и от программ таких пришлось отказаться.



Фото: Reuters

На вопрос, не боятся ли белорусы быть наказанными за свою поездку в Крым, наши туристы отвечают очень осторожно. И на всякий случай просят не указывать их имена и не фотографировать.

— С одной стороны, мы в Украину ехать не собираемся, но в интернете читали, что это может повлиять на оформление Шенгенской визы. Просто не дадут, и никто не будет ничего объяснять, — говорят туристы из Брестской области. — Мы просто не светимся. Я жене сказал, чтобы не ставила фотографии в «Одноклассниках», мало ли кто пожалуется на нас. И сам тоже ничего из Крыма не пишу. Родным позвонили, что все у нас в порядке — и все на этом.

«Фанаты Крыма будут ездить, несмотря ни на какие запреты»

В последние годы белорусские турфирмы потихоньку стали возвращать туры в Крым. И хотя информация о путевках открытая, есть на сайтах компаний, менеджеры не хотят открыто комментировать ситуацию, чтобы не было проблем со стороны Украины, ведь многие вместе с Крымом продают туры в Одесскую область.



Фото: Reuters

— Белорусы всегда любили Крым, — рассказала менеджер одной из турфирм. — Они уже наизусть знают все места, у многих там за столько лет появились хорошие знакомые, а у некоторых и родственники. Конечно, после 2014 года многие боялись ехать, потому что безопасность для наших людей всегда на первом месте. А они насмотрятся новостей по российским каналам и думают, что там все воюют, боятся, как бы не попасть под руку. Но последнее время запросов на Крым все больше. Мы предупреждаем каждого туриста, под подпись, что, отправляясь на отдых, он осознает, что нарушает законодательство Украины. Некоторых это останавливает, но фанаты Крыма будут ездить всегда, несмотря ни на какие запреты. Не будет предложений от турфирм, они сами будут добираться. Дорога на автобусе занимает около 40 часов, некоторые даже с маленькими детьми едут. Крымский мост сильно упростил проезд. И каждый второй, кто звонит, говорит, что хочет увидеть это архитектурное чудо.

Крым на несколько лет выпал из предложений наших турфирм. За это время выросла популярность отдыха в Турции, Болгарии, Грузии, Черногории. Но больше всего турпоток отошел в Одесскую область.

— Одесса заменила белорусам Крым, — говорит эксперт по туризму и редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик. — Обилие предложений на любой кошелек. В Затоке можно было отдохнуть даже за 150 долларов. Развернуться в один момент и всем вернуться в Крым — так не бывает. Наш турист очень осторожный. И прежде, чем куда-то поехать, присматривается, все ли в порядке с безопасностью, чтобы не думать об этом во время отдыха. Часть туристов, конечно, будет ездить в Крым, но многие успели побывать в Черногории, Турции, Албании, Грузии — им есть с чем сравнить. И наши люди очень хорошо умеют считать деньги. За 600 долларов в Крым уж точно не поедут, 200 долларов — это предел, Крым всегда считался дешевым, доступным отдыхом, именно так его воспринимают наши туристы. А за 600 долларов, даже дешевле, можно слетать на «все включено» в Турцию, где уровень сервиса на порядок выше, чем в Крыму.



Фото: Reuters

Основной поток туристов в Крым — российский, и Министерство курортов и туризма полуострова не скрывает, что в значительной степени ориентируется на него.

— В России 50 млн человек путешествуют во время отпуска, — говорит министр Волченко. — Мы сейчас транслируем, что безопаснее и спокойнее отдыхать все-таки в своей стране, где работают наши законы, туроператоры, авиакомпании, действует система социального страхования. Для граждан Беларуси мы готовы при определенном запросе прорабатывать специальные меры стимулирования, если будет понимание о количестве организованных туристов.

Ностальгия — самый важный стимул

В Крыму по-прежнему, как и в советские времена, курсирует троллейбус, на котором за час можно добраться из Симферополя до Алушты, за два часа — до Ялты. Маршрутки и такси тоже ездят, но «крымский троллейбус» туристы воспринимают как отдельный аттракцион, чтобы за неспешной дорогой увидеть горы, море и природу. За два часа пути мы успеваем посмотреть сначала «Кавказскую пленницу», потом «Иван Васильевич меняет профессию».



Фото: Reuters

Пассажиры, большинству из которых за 50, знают все роли наизусть и громко повторяют за актерами шутки. В троллейбусе понимаешь — вот он, типичный крымский турист, он знает здешние места еще с советских времен, он каждое лето ждал, чтобы поехать сюда на море.

Пока Крым не входит в топ самых посещаемых мест даже среди туристов из СНГ. По данным российского агентства «Турстат», на первом месте — курорт Бурабай в Казахстане, на втором — озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, на третьем — белорусское озеро Нарочь, на четвертом — пляжи Бильгя на побережье Каспийского моря в Азербайджане, на пятом — озеро Севан в Армении.