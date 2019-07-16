Годовщина по «Боингу», остров для президентов, много судов, Луна и панда - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

А давайте начнем день с чего-нибудь приятного и позитивного. Посмотрите сначала на эту милую панду , которой устроили пир в день рождения, а теперь — на завораживающие фотографии Луны (кстати, вчера затмение было). А еще сыграйте с нами: выбирайте символ страны. Зарядились позитивом? А теперь перейдем к важным событиям вторника, чтобы вы точно ничего не пропустили.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Сегодня годовщина крушения «Боинга» на Донбассе, прошло уже пять лет. В 2014 году во время трагедии погибли 298 человек. Международные следователи считают, что самолет сбили сепаратисты с помощью ЗРК «Бук», который привезли из России. Недавно следователи назвали обвиняемых в причастности к крушению «Боинга»: три гражданина РФ и один Украины. Скоро будет суд. Сегодня мы вспоминаем , как все случилось, кто кого обвинял, делимся воспоминаниями очевидцев и родственников жертв крушения.





САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Представляем вам очень интересного героя. За свою жизнь он успел пожить в четырех странах. Мужчина создает необычные композиции из гаек. Его работы находятся в частных коллекциях в во многих странах. Алексей рассказал нам, как жил в Мексике, отбывал срок в армейской тюрьме в Израиле, чему научился во Франции.





Пять лет назад Лиля Геменджи консультировала клиентов по семейным и жилищным вопросам. Когда крымских татар стали похищать, задерживать и отправлять за решетку по политическим мотивам, она стала их защитником . Мы не только поговорили с адвокатом, но и послушали истории ее клиентов (очень все непросто).

. Мы не только поговорили с адвокатом, но и (очень все непросто). Новости из сферы недвижимости . Лукашенко дал отмашку на Минска">финансирование городов-спутников из бюджета Минска. А это Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск. Удивительная история происходит в деревне Новоселье, что в 15 километрах от Минска. Там многоквартирный дом полностью готов, но заселиться люди не могут , дату ввода в эксплуатацию постоянно отодвигают. Почему?

. Лукашенко дал отмашку на Минска">финансирование городов-спутников из бюджета Минска. А это Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск. Удивительная история происходит в деревне Новоселье, что в 15 километрах от Минска. Там , дату ввода в эксплуатацию постоянно отодвигают. Почему? Помните бывшего футболиста Илью Лухвича, который стал известным после серии роликов в Instagram, где он грубо нарушает ПДД на Infiniti ? Парень оказался в суде вместе со своей девушкой Анастасией. Судят молодых людей за мошенничество с айфонами .

? Парень оказался в суде вместе со своей девушкой Анастасией. Судят молодых людей за . Сегодня президенты России и Беларуси встретятся на Валааме. Много разговоров в последнее время было про этот остров. Судя по всему, Александр Лукашенко станет первым зарубежным лидером, посетившим остров, которые многие считают сакральным местом для Путина. Что за мест о такое, которое не поделили монахи и миряне?





Видели, какой сюрприз погода на Гомельщине преподнесла? Град засыпал огороды в Петриковском районе. Клумбы и грядки помидоров оказались под ледяной крошкой . Град также сбил плоды на деревьях.

в Петриковском районе. Клумбы и грядки помидоров . Град также сбил плоды на деревьях. Совсем скоро под Минском появится экорынок (есть уже и срок сдачи объекта ). Цены там будут, конечно, выше, чем на обычную продукцию. Но обещают, что качество будет соответствовать заявленной цене. Посмотрим.

(есть уже и ). Цены там будут, конечно, выше, чем на обычную продукцию. Но обещают, что качество будет соответствовать заявленной цене. Посмотрим. Помните, что с ценами на сахар было, когда из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь ввела регулирование цен на этот товар? Так вот сейчас в России сахар дешевеет из-за рекордных запасов. Посмотрели, что происходит с ценами у нас , ведь власти с декабря прошлого года перестали регулировать стоимость сахара.

Все новости вторника, 16 июля

Кстати. Вы достаточно смелы, чтобы заглянуть в будущее? Программой, которая показывает, как вы будете выглядеть в старости, уже пользовались? Мы посмотрели на некоторых звезд шоу-бизнеса и политиков . Ой, а сегодня же юбилей у одного из самых влиятельных политиков мира — Ангелы Меркель (посмотрели, как она менялась за годы у власти). А если серьезно, то надо вести здоровый образ жизни, чтобы в старости сократить вероятность различных заболеваний, в том числе деменции (вот вам и исследование ).

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