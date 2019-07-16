Годовщина по «Боингу», остров для президентов, много судов, Луна и панда - все за вчера

А давайте начнем день с чего-нибудь приятного и позитивного. Посмотрите сначала на эту милую панду, которой устроили пир в день рождения, а теперь — на завораживающие фотографии Луны (кстати, вчера затмение было). А еще сыграйте с нами: выбирайте символ страны. Зарядились позитивом? А теперь перейдем к важным событиям вторника, чтобы вы точно ничего не пропустили.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Сегодня годовщина крушения «Боинга» на Донбассе, прошло уже пять лет. В 2014 году во время трагедии погибли 298 человек. Международные следователи считают, что самолет сбили сепаратисты с помощью ЗРК «Бук», который привезли из России. Недавно следователи назвали обвиняемых в причастности к крушению «Боинга»: три гражданина РФ и один Украины. Скоро будет суд. Сегодня мы вспоминаем, как все случилось, кто кого обвинял, делимся воспоминаниями очевидцев и родственников жертв крушения.
Странная история произошла в Тунисе, там задержали двух граждан Беларуси. Местные СМИ сообщили, что задержаны они по подозрению в шпионаже, а обвиняют их по статье, наказание по которой предусматривает в том числе и смертную казнь. В МИД Беларуси о ситуации знают, но говорят, что уведомлений о причинах задержания не получали.
Продолжается суд над главным инженером МЗКТ, который находится в СИЗО уже 50 месяцев, в феврале 2018 года его оправдали за получение взяток, но тут же задержали в здании суда. Вчера Андрей Головач выступил с последним словом. Тем временем начался еще один суд — о ДТП на МКАД с тремя погибшими. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.
Вы же помните, что в 2022 году пенсионный возраст мужчин составит 63 года, а женщин — 58 лет? МВФ считает, что эту планку надо еще повысить. Как считаете, и правда надо? Поинтересовались, что об этом думают чиновники и депутаты.
Ох, и жаркая пора сейчас у абитуриентов (не завидуем, сплошная нервотрепка), зато потом счастливчиков ждут прекрасные студенческие годы. Узнали, с какими результатами поступают в вуз в этом году. А эти два выпускника из Бобруйска сдали ЦТ очень даже неплохо, но поедут учиться в Россию. Почему?
В последнее время активизировались переговоры об отмене роуминга между Россией и Беларусью. Что именно предлагает российская сторона, и что — белорусская? Разбираемся, что это значит для обычных абонентов.
В Беларуси изменили список товаров, которые должны быть в магазинах. Например, теперь продовольственные магазины площадью от 200 квадратных метров должны будут предлагать воду в стеклянной таре, а не только в пластиковой. Что еще изменилось для торговли? Кстати, про покупки. Минздрав попросил присылать им чеки на лекарства, которые за границей дешевле, чем в Беларуси. Узнали у белорусов, какие препараты они покупают за рубежом.
На пост главы Еврокомиссии впервые утвердили женщину — бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Она, кстати, обещала бороться за права женщин. Тут можно подробнее узнать о ее намерениях.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Представляем вам очень интересного героя. За свою жизнь он успел пожить в четырех странах. Мужчина создает необычные композиции из гаек. Его работы находятся в частных коллекциях в во многих странах. Алексей рассказал нам, как жил в Мексике, отбывал срок в армейской тюрьме в Израиле, чему научился во Франции.
Пять лет назад Лиля Геменджи консультировала клиентов по семейным и жилищным вопросам. Когда крымских татар стали похищать, задерживать и отправлять за решетку по политическим мотивам, она стала их защитником. Мы не только поговорили с адвокатом, но и послушали истории ее клиентов (очень все непросто).
Новости из сферы недвижимости. Лукашенко дал отмашку на Минска">финансирование городов-спутников из бюджета Минска. А это Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск. Удивительная история происходит в деревне Новоселье, что в 15 километрах от Минска. Там многоквартирный дом полностью готов, но заселиться люди не могут, дату ввода в эксплуатацию постоянно отодвигают. Почему?
Помните бывшего футболиста Илью Лухвича, который стал известным после серии роликов в Instagram, где он грубо нарушает ПДД на Infiniti? Парень оказался в суде вместе со своей девушкой Анастасией. Судят молодых людей за мошенничество с айфонами.
Сегодня президенты России и Беларуси встретятся на Валааме. Много разговоров в последнее время было про этот остров. Судя по всему, Александр Лукашенко станет первым зарубежным лидером, посетившим остров, которые многие считают сакральным местом для Путина. Что за место такое, которое не поделили монахи и миряне?
Видели, какой сюрприз погода на Гомельщине преподнесла? Град засыпал огороды в Петриковском районе. Клумбы и грядки помидоров оказались под ледяной крошкой. Град также сбил плоды на деревьях.
Совсем скоро под Минском появится экорынок (есть уже и срок сдачи объекта). Цены там будут, конечно, выше, чем на обычную продукцию. Но обещают, что качество будет соответствовать заявленной цене. Посмотрим.
Помните, что с ценами на сахар было, когда из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь ввела регулирование цен на этот товар? Так вот сейчас в России сахар дешевеет из-за рекордных запасов. Посмотрели, что происходит с ценами у нас, ведь власти с декабря прошлого года перестали регулировать стоимость сахара.
Кстати. Вы достаточно смелы, чтобы заглянуть в будущее? Программой, которая показывает, как вы будете выглядеть в старости, уже пользовались? Мы посмотрели на некоторых звезд шоу-бизнеса и политиков. Ой, а сегодня же юбилей у одного из самых влиятельных политиков мира — Ангелы Меркель (посмотрели, как она менялась за годы у власти). А если серьезно, то надо вести здоровый образ жизни, чтобы в старости сократить вероятность различных заболеваний, в том числе деменции (вот вам и исследование).
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.