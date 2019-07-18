В субботу Будакошелевщина в 17-й раз соберет творческую молодежь на открытый областной конкурс творческой молодежи «Пад белымі крыламі»

Источник материала: Газета Авангард





20 июля гостеприимная будакошелевская земля в 17-й раз встретит участников и гостей открытого областного конкурса творческой молодежи «Пад белымі крыламі». За это время конкурс стал своеобразной площадкой, давшей старт ярким и талантливым представителям молодого поколения, помог реализоваться в пении и хореографии, а многим и определиться с выбором жизненного пути.

Вот уже 17 лет подряд фестиваль собирает под своими крыльями россыпь юных талантов не только из всех уголков Гомельской области, но и с радостью приветствует представителей из других регионов нашей страны. Из года в год растет число участников конкурса, расширяются его границы, но одно остается неизменным: незабываемая атмосфера тепла и доброты, неиссякаемый полет творчества и фантазии, радостные мгновенья счастья и улыбки на лицах зрителей.

Открытый областной конкурс творческой молодежи «Пад белымі крыламі» состоится 20 июля в 12.00 на центральной площади города Буда-Кошелево. Участники снова будут удивлять и вдохновлять зрителей прекрасными вокальными и хореографическими номерами в эстрадном и народном жанрах.