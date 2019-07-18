ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В субботу Будакошелевщина в 17-й раз соберет творческую молодежь на открытый областной конкурс творческой молодежи «Пад белымі крыламі»

18.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В субботу Будакошелевщина в 17-й раз соберет творческую молодежь на открытый областной конкурс творческой молодежи «Пад белымі крыламі»

20 июля гостеприимная будакошелевская земля в 17-й раз встретит участников и гостей открытого областного конкурса творческой молодежи «Пад белымі крыламі». За это время конкурс стал своеобразной площадкой, давшей старт ярким и талантливым представителям молодого поколения, помог реализоваться в пении и хореографии, а многим и определиться с выбором жизненного пути.

Вот уже 17 лет подряд фестиваль собирает под своими крыльями россыпь юных талантов не только из всех уголков Гомельской области, но и с радостью приветствует представителей из других регионов нашей страны. Из года в год растет число участников конкурса, расширяются его границы, но одно остается неизменным: незабываемая атмосфера тепла и доброты, неиссякаемый полет творчества и фантазии, радостные мгновенья счастья и улыбки на лицах зрителей.

Открытый областной конкурс творческой молодежи «Пад белымі крыламі» состоится 20 июля в 12.00 на центральной площади города Буда-Кошелево. Участники снова будут удивлять и вдохновлять зрителей прекрасными вокальными и хореографическими номерами в эстрадном и народном жанрах.

 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июля гостеприимная будакошелевская земля в 17-й раз встретит участников и гостей открытого областного конкурса творческой молодежи «Пад белымі...
 
Новости дня
Новости общества
 
Скончался известный светлогорский музыкант Александр Бородюков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика