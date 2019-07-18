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В Беларуси пройдет экстремальная гонка

18.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В гонке примут участие жители со всей Беларуси и ближнего зарубежья. Как сообщают организаторы, соревнования состоят из беговой дистанции и препятствий в виде барьеров, мешков с тяжелым грузом, рукоходов, колючей проволоки и других. Для женщин препятствия упрощены. Также в гонке могут участвовать дети. Все финишеры получат памятные медали, победители – ценные призы. Участвовать можно индивидуально, в паре или с командой.

Впервые гонки с препятствиями в Беларуси начали проводиться в 2015 году. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на официальном сайте мероприятия. Вход для зрителей будет свободный.

Программа соревнований:

9.00 - 13.00 проверка документов

10.30 - Забег "Профи"

11.15, 11.45, 12.15 - Забег "Любитель"

13.00, 13.30 - Забег "1+1"

14.00, 14.40- Забег "Командный"

15.00 - Забег "Начинающий"

 
 
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