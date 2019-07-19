Производство, экономия и здоровье

Источник материала: Чырвоны прамень

В среду, 17 июля, на Чашниччине были презентованы важные объекты производственной и социальной сфер. В деревне Шелковщина ввели в эксплуатацию вторую очередь участка по выращиванию свиней. Жилкомхоз райцентра продемонстрировал, какие меры предпринимаются для хранения топливной щепы на котельной №1 и снижения себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. Наконец, в Чашниках открылась первая площадка с тренажёрами на открытом воздухе. Очередные важные для района проекты реализованы. И это здорово.

ТЕПЕРЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ ЦИКЛ

На площадях бывшего животноводческого комплекса в д. Шелковщина производственный участок по выращиванию свиней функционирует уже год. Данное подразделение всё это время набирало силу. И вот введен в эксплуатацию цех по доращиванию. Три сарая, рассчитанные на 8 тысяч поголовья, начали заполнять поросятами. Теперь производственный цикл можно считать законченным. Маленьких хрюшек станут привозить в новый цех, доводить до нужных кондиций (пока не наберут 40 килограммов веса), а потом – на откорм. На участке в Шелковщине общая численность поголовья вот-вот составит 16 тысяч свиней. Количество обслуживающего персонала – почти четыре десятка человек. В текущем году данный объект способен дать до 5 тысяч тонн мясной продукции.





В открытии второй очереди приняли участие председатель райисполкома Л. В. Плешко, председатель наблюдательного совета холдинга «Славянский Велес» В. П. Некрашевич, директор филиала «Заря» ЗАО «Витебск-агропродукт А. И. Емельянов, а также труженики производства. Было отмечено, что реализация масштабного инвестиционного проекта завершена. Это выгодно для района, поскольку созданы рабочие места, увеличены поступления в бюджет. Естественно, бизнесмены тоже внакладе не останутся. Достигнутое взаимопонимание позволило решить серьёзные задачи. Л. В. Плешко поблагодарил руководство холдинга за плодотворное сотрудничество. Труженикам, особо отличившимся на строительстве объекта, вручены Благодарности председателя райисполкома.

Высокотехнологичное оборудование импортного производства позволит добиваться солидных привесов. Учтён опыт европейских свиноводов. Комбикорм по трубам поступает в специальные кормушки, животные могут подходить к ним в любой момент и подкрепляться. Большую роль играет современная система навозоудаления. Она позволяет минимизировать вредные последствия для окружающей среды. В сараях будет поддерживаться оптимальный температурный режим. Плюс необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, строжайший контроль. Одно слово – режимный объект.

ВАЖНЫ РАЧИТЕЛЬНОСТЬ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Как известно, котельная №1 в райцентре работает на древесной щепе. По словам директора УП «ЖКХ» г. Чашники Дмитрия Ермашкевича, за отопительный сезон расходуется примерно 20 тысяч метров кубических данного вида топлива. Естественно, важный аспект – создание запасов и правильное хранение. Под открытым небом щепу оставлять крайне нежелательно. Причины понятные. Поэтому необходимо строить специальные навесы.





В этом вопросе коммунальщики за последнее время немало преуспели. На производственной территории котельной поочерёдно возведены два склада общей вместимостью до 3 тысяч метров кубических щепы. Плюс один из навесов спроектирован так, чтобы в ближайшей перспективе его можно было дополнительно расширить. Делается всё для того, чтобы топливо, которое стоит денег, хранилось в надлежащих условиях.

Параллельно на территории котельной ведётся строительство комплекса для производства пеллетных гранул. Данный вид топлива не менее востребованный. После модернизации сельских котельных и установки современных энергосберегающих котлов пеллетов требуется всё больше. Пока их приходится закупать. В УП «ЖКХ» г. Чашники посчитали, что можно самостоятельно наладить выпуск гранул. Закупили вполне ещё пригодный к эксплуатации зерносушильный комплекс. Его немного переделают и станут пропускать опилки. Затем прессовать. На выходе – те самые пеллеты. Себе-стоимость их, как ожидается, будет ниже завозных. Плюс новое мини–производство позволит создать дополнительные рабочие места.

Пока лишь оборудована площадка под сушильный комплекс. Если всё сложится нормально, к концу года проект реализуют. Все работы коммунальщики выполняют за собственные средства.

ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ ВСЕХ

Такого в райцентре ещё не было. На дворовой территории многоэтажек по улице Ленинской появилась замечательная тренажёрная площадка. Силами работников УП «ЖКХ» г. Чашники сначала были выполнены подготовительные работы. Коммунальщики залили бетонное основание, смонтировали металлоконструкции, крышу оборудовали. А затем уже закупили десять тренажёров и установили их.





Удовольствие это не из дешёвых. Средняя стоимость одного тренажёра – 500 рублей. Не говоря уже о затратах на оборудование площадки. Жильцам сделали замечательный подарок. Очень важно, чтобы сделанное люди берегли.

Как отметил председатель райисполкома Л. В. Плешко, с первых же дней площадка не пустует. Особенно много здесь детей. Ребята занимаются на тренажёрах, становятся здоровее. Вложения себя обязательно оправдают. Нужно подобные начинания развивать дальше.

Планы на сей счёт уже имеются. Жилкомхоз собирается провести встречи с жителями других микрорайонов. Конечно, всё и везде оборудовать за счёт собственных средств коммунальщики не в состоянии. Потребуется помощь.Если жильцы того или иного дома согласятся взять на себя часть затрат, то УП «ЖКХ» г. Чашники обязательно поможет. Скажем, два тренажёра покупают жильцы, два–три устанавливает коммунальная служба. Подобную схему собираются апробировать в ближайшее время.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.