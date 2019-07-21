Когда пассажир может не платить за поездку в такси?

Источник материала: Полесская правда



С наступлением летнего ажиотажа на дорогах появились недобросовестные таксисты, готовые прокатить с завышенным тарифом. Чтобы не попасться на удочку мошенников, достаточно помнить несколько простых правил.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

— У потребителей есть право на достоверную информацию об услуге и её цене. Водители такси обязаны ездить только с работающим таксометром. Если таксометр неисправен или выключен, оказание услуг запрещено. Если такси заказано через электронную информационную систему, то требования к таксометру здесь не предъявляются.

Вопреки басням недобросовестных таксистов, ориентировочную стоимость можно и нужно узнать ещё до начала поездки, а также подробно расспросить о предлагаемых тарифах. Порядочность водителя определяется чётким пониманием прав своего клиента.

К особой группе риска можно отнести жёлтые машины у обочины. Тут можно и деньги потерять, и до места не доехать. Остановить машину взмахом руки и не попасть к «бомбиле» проще простого: у каждого водителя такси на видном месте должна висеть специальная табличка, в которой указаны расценки. Если такой таблички нет, смело уходите, хлопнув дверью.

Инна Гаврильчик:

— Прежде чем взять машину от борта, я бы рекомендовала потребителю посмотреть на эту табличку. И если пассажир сел в машину, но водитель такси не включил таксометр, в этом случае потребитель имеет право не платить за поездку.