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Когда пассажир может не платить за поездку в такси?
22.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Вопреки басням недобросовестных таксистов, ориентировочную стоимость можно и нужно узнать ещё до начала поездки, а также подробно расспросить о предлагаемых тарифах. Порядочность водителя определяется чётким пониманием прав своего клиента.
К особой группе риска можно отнести жёлтые машины у обочины. Тут можно и деньги потерять, и до места не доехать. Остановить машину взмахом руки и не попасть к «бомбиле» проще простого: у каждого водителя такси на видном месте должна висеть специальная табличка, в которой указаны расценки. Если такой таблички нет, смело уходите, хлопнув дверью.
Инна Гаврильчик:
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