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24 июля в Кореличах пройдёт ярмарка вакансий

22.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

24 июля в Кореличах пройдёт ярмарка вакансий

24 июля 2019 года с 10.00 до 12.00 в ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» по адресу: г.п. Кореличи, ул. Фоменко, 3, состоится общеобластное мероприятие в формате «Ярмарки вакансий».

В мероприятии примут участие представители кадровых служб предприятий и организаций Кореличского района, специалисты отделов Кореличского райисполкома: экономики, по юридической работе, обращениям граждан и юридических лиц, а также представители профсоюзных организаций, общественного объединения инвалидов.

Приглашаем всех желающих трудоустроиться принять участие в мероприятии.

Дополнительную информацию вы можете получить в отделе государственной службы занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома по телефонам: 2-08-32, 2-07-15.

 
 
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24 июля 2019 года с 10.00 до 12.00 в ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» по адресу: г.п. Кореличи, ул. Фоменко,
 
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