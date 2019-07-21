24 июля в Кореличах пройдёт ярмарка вакансий

Источник материала: Полымя





24 июля 2019 года с 10.00 до 12.00 в ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» по адресу: г.п. Кореличи, ул. Фоменко, 3, состоится общеобластное мероприятие в формате «Ярмарки вакансий».

В мероприятии примут участие представители кадровых служб предприятий и организаций Кореличского района, специалисты отделов Кореличского райисполкома: экономики, по юридической работе, обращениям граждан и юридических лиц, а также представители профсоюзных организаций, общественного объединения инвалидов.

Приглашаем всех желающих трудоустроиться принять участие в мероприятии.

Дополнительную информацию вы можете получить в отделе государственной службы занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома по телефонам: 2-08-32, 2-07-15.