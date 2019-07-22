Галерея почета завода «БАТЭ»: И.М. Петерсон

Источник материала: Единство

Начинала свою трудовую деятельность в 1991 году на сборочном производстве, трудится здесь и по сей день. Добросовестный труд Инны Михайловны отмечен руководством завода, ее портрет занесен на заводскую Галерею Почета.

Это сегодня она не мыслит себя без родного предприятия. А когда Инна впервые перешагнула порог заводской проходной, планы на будущее у молодой девушки были совсем другие.

– Сразу после школы я решила немного подработать летом перед поступлением в училище. В отделе кадров завода «БАТЭ» мне предложили два варианта – цех штамповки или сборочное производство, – вспоминает Инна Петерсон. – Долго не раздумывая, выбрала «сборку» и, как оказалось, выбор был сделан правильно. Вы даже не представляете, с какой гордостью я шла на следующий день на работу. Еще совсем недавно, будучи школьницей, мы вместе с классом были здесь на экскурсии. А сегодня я стала частью этого огромного коллектива одного из самых крупных предприятий города. Меня взяли на участок якоря учеником сборщика.

Шестнадцатилетняя девчушка рьяно взялась за дело. Инне все вокруг было интересно, она с легкостью освоила доверенную ей несложную операцию, а пытливый ум требовал новых знаний. Так, за интересной работой, говорит Инна Михайловна, даже не заметила, как пролетело 28 лет.

– Постепенно я освоила профессию слесаря-сборщика, а затем и профессию паяльщика. Так я доказала, в первую очередь, себе, что усердием и кропотливым трудом можно добиться многого, – рассказывает И.М. Петерсон. – К тому же, мне с самого начала посчастливилось попасть в дружную бригаду, меня окружали отзывчивые люди с большим производственным опытом. К ним всегда можно было обратиться за помощью и советом в работе. Знаете, очень многое зависит от того окружения, в котором работаешь, от общего настроения. У каждого из нас есть бытовые хлопоты и проблемы, свой характер. Но я считаю, приходя в коллектив, нельзя свой негатив отдавать другим людям, в бригаде должны быть поддержка и взаимопомощь, тогда и совместная работа будет ладиться. И главное, иметь желание работать, тогда и получаться все будет. Как и положено, с наступлением совершеннолетия я стала работать без опеки. Работа мне нравилась. Все шло хорошо. Вскоре вышла замуж, у нас родилась дочь. В декрете я побыла только 11 месяцев, и снова вернулась на любимую работу. А потом и мужа уговорила прийти трудиться на завод. Теперь мы работаем вместе на сборочном производстве: муж – наладчиком, а я – паяльщиком на участке реле. У нас главное – все делать спокойно и своевременно. Работа паяльщика не терпит спешки, суеты, требует усидчивости и сосредоточенности. Здесь нужно внимательно выполнять все задачи технологического процесса пайки. От этого зависит качество.

На заводе Инна Михайловна взрослела, здесь она освоила профессию, и не одну, снискала уважение за свой безупречный труд, поэтому в мыслях ее – только самые лучшие пожелания любимому предприятию.

– Получается, что вся моя жизнь связана с заводом «БАТЭ», – говорит Инна Михайловна. – Люди увольняются, уходят с завода в поисках лучшей работы. А меня как будто держит здесь что-то, словно здесь мой второй дом. И так хочется, чтобы наш завод всегда был успешным предприятием, а его люди гордились тем, что трудятся здесь.

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