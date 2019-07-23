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Уголовную ответственность вводят за одобрение нацизма
24.07.2019 08:58 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Привлекать к уголовной ответственности в Беларуси будут тех, кто публично оправдывает или одобряет нацистский режим.
Такие меры утверждены в измененном Уголовном кодексе страны.
По словам главы управления ГУБОПиК МВД Михаила Бедункевича, граждане, публично оправдывающие нацизм и прославляющие нацистских преступников, будут привлекаться к уголовной ответственности. Действия таких людей будут приравнены к разжиганию расовой вражды.
Введение поправки в УК Беларуси связано с повышенной опасностью таких лиц, действия которых могут изменить сознание людей подменить их ценностные ориентиры, сформировать у них чувство социальной вражды и ненависти.
Власти решили усилить борьбу с нацизмом, потому что простые люди болезненно реагируют на появление в обществе граждан с фашистскими татуировками, допускающих нацистские приветствия.
Кроме того, в интернете стали появляться псевдоисторические, по словам представителя МВД, публикации, которые искажают события прошлого, оправдывают нацистских преступников и их пособников, одобряют их ужасающие преступления, передает
Напомним, 23 июля Александр Лукашенко
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Привлекать к уголовной ответственности в Беларуси будут тех, кто публично оправдывает или одобряет нацистский режим. Такие меры утверждены в измененном Уголовном...
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