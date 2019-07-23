Уголовную ответственность вводят за одобрение нацизма

Привлекать к уголовной ответственности в Беларуси будут тех, кто публично оправдывает или одобряет нацистский режим.

Такие меры утверждены в измененном Уголовном кодексе страны.

По словам главы управления ГУБОПиК МВД Михаила Бедункевича, граждане, публично оправдывающие нацизм и прославляющие нацистских преступников, будут привлекаться к уголовной ответственности. Действия таких людей будут приравнены к разжиганию расовой вражды.

Введение поправки в УК Беларуси связано с повышенной опасностью таких лиц, действия которых могут изменить сознание людей подменить их ценностные ориентиры, сформировать у них чувство социальной вражды и ненависти.

Власти решили усилить борьбу с нацизмом, потому что простые люди болезненно реагируют на появление в обществе граждан с фашистскими татуировками, допускающих нацистские приветствия.

Кроме того, в интернете стали появляться псевдоисторические, по словам представителя МВД, публикации, которые искажают события прошлого, оправдывают нацистских преступников и их пособников, одобряют их ужасающие преступления, передает Sputnik .