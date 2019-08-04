Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

ПО СОСТОЯНИЮ НА 05 августа 2019 года в районе УБРАНО 46.4 УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
НАМОЛОЧЕНО 37 262 тонны зерна
УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 31.4 цн./га
СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:
ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 100 % площадей;
ООО «Метча – Агро» - убрано 59 % уборочных площадей
ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 60 % уборочных площадей;
АЖХ «Борисовский завод Автогидроусилитель» - убрано – 57 % площадей;
филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 55 % площадей;
ОАО «БОРИСОВСОЮЗАГРО» - убрано 51 % площадей;
ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу – Бел» убрано –51 % уборочных площадей;
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:
ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - 49.7 цн./га
ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 41.6 цн./га;
АЖХ «БАТЭ» - 39.1 цн./га;
ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 39.1 цн./га
СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 38,3 цн./га
АЖХ ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» - 34.9
ООО «БОЖЕДАРЫ» - 33.6 цн. / га
ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1289 тонн зерна от комбайнов
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1126 тонн зерна от комбайнов
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - ГРИГОРЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1037 тонн зерна от комбайнов
СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов - КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 229 га и намолотил 1118 тонн зерна;
СУШКА ЗЕРНА:
Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходосевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 5 250 тонн.