ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

05.08.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

ПО СОСТОЯНИЮ НА 05 августа 2019 года в районе УБРАНО 46.4 УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

НАМОЛОЧЕНО 37 262 тонны зерна

УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 31.4 цн./га

СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:

ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 100 % площадей;

ООО «Метча – Агро» - убрано 59 % уборочных площадей

ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 60 % уборочных площадей;

АЖХ «Борисовский завод Автогидроусилитель» - убрано – 57 % площадей;

филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 55 % площадей;

ОАО «БОРИСОВСОЮЗАГРО» - убрано 51 % площадей;

ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу – Бел» убрано –51 % уборочных площадей;

ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:

ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»   - 49.7 цн./га

ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 41.6 цн./га;

АЖХ «БАТЭ» -   39.1 цн./га;

ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 39.1 цн./га

СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 38,3 цн./га

АЖХ ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» - 34.9

ООО «БОЖЕДАРЫ» - 33.6 цн. / га

ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1289 тонн зерна от комбайнов

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1126 тонн зерна от комбайнов

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - ГРИГОРЧУК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1037 тонн зерна от комбайнов

СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов - КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 229 га и намолотил 1118 тонн зерна;

СУШКА ЗЕРНА:

Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходосевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 5 250 тонн.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе необходимо убрать25 586газерновых и зернобобовых культур.
 
Новости дня
Новости общества
 
В лесу на Витебщине потерялся грибник. Он успел позвонить в МЧС - и телефон разрядился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пальто женское черное с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика