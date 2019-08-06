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Выдвижение кандидатов в новый состав Совета Республики начнется 9 сентября

07.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно календарному плану, утвержденному Центризбиркомом 6 августа, регистрация кандидатов в сенаторы пройдет с 9-го по 13 октября. Пропаганда и агитация в средствах массовой информации в данной избирательной кампании не предусмотрена.

— Выборы не прямые, решения принимают депутаты местного уровня. Думаю, претендентами на места в верхней палате парламента будут успешные заслуженные люди, лицо нации. Непосредственно выборы пройдут в праздничный день — 7 ноября. Назначенная дата вполне согласуется с нашими традициями. В этот день во всех областных центрах республики и городе Минске состоятся заседания депутатов местных советов базового уровня, где будут избраны по 8 членов Совета Республики путем тайного голосования. Ну а Минская область у нас обычно заседает в Молодечно, — рассказала руководитель ЦИК.

Лидия Ермошина также проинформировала, что сотрудники Центральной комиссии примут участие в этих заседаниях:

— Я намерена поехать в Могилев. Секретарь ЦИК Елена Дмухайло будет в Молодечно и примет участие в Минском областном собрании местных депутатов. Заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов будет присутствовать на заседании в Минском городском совете депутатов. Остальные члены ЦИК — по согласованию.

Напомним, что Совет Республики — палата территориального представительства, состоит из 64 парламентариев, 8 из которых назначает Президент. Остальные кандидатуры выдвигаются для участия в выборах от семи регионов —  по 8 человек от каждого. Согласно действующему законодательству, претендовать на сенаторское кресло вправе граждане Беларуси, достигшие 30 лет и прожившие на территории республики не менее пяти лет.

https://www.mlyn.by/2019/08/vydvizhenie-kandidatov-v-novyj-sostav-soveta-respubliki-nachnetsya-9-sentyabrya/

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания начнется 9 сентября и завершится 8 октября. Об этом 6 августа сообщила журналистам...
 
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