Выдвижение кандидатов в новый состав Совета Республики начнется 9 сентября

Источник материала: Единство

Согласно календарному плану, утвержденному Центризбиркомом 6 августа, регистрация кандидатов в сенаторы пройдет с 9-го по 13 октября. Пропаганда и агитация в средствах массовой информации в данной избирательной кампании не предусмотрена.

— Выборы не прямые, решения принимают депутаты местного уровня. Думаю, претендентами на места в верхней палате парламента будут успешные заслуженные люди, лицо нации. Непосредственно выборы пройдут в праздничный день — 7 ноября. Назначенная дата вполне согласуется с нашими традициями. В этот день во всех областных центрах республики и городе Минске состоятся заседания депутатов местных советов базового уровня, где будут избраны по 8 членов Совета Республики путем тайного голосования. Ну а Минская область у нас обычно заседает в Молодечно, — рассказала руководитель ЦИК.

Лидия Ермошина также проинформировала, что сотрудники Центральной комиссии примут участие в этих заседаниях:

— Я намерена поехать в Могилев. Секретарь ЦИК Елена Дмухайло будет в Молодечно и примет участие в Минском областном собрании местных депутатов. Заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов будет присутствовать на заседании в Минском городском совете депутатов. Остальные члены ЦИК — по согласованию.

Напомним, что Совет Республики — палата территориального представительства, состоит из 64 парламентариев, 8 из которых назначает Президент. Остальные кандидатуры выдвигаются для участия в выборах от семи регионов — по 8 человек от каждого. Согласно действующему законодательству, претендовать на сенаторское кресло вправе граждане Беларуси, достигшие 30 лет и прожившие на территории республики не менее пяти лет.