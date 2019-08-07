Районный велопробег

Источник материала: Единство

В велопробеге принимают участие: руководители, заместители, начальники структурных подразделений организаций и предприятий, председатель Борисовского районного Совета депутатов, депутаты, представители общественных объединений Борисовского района и все желающие.

Старт: 17 августа в 10.00 от памятника князю Борису (площадь 900-летия г. Борисова).

Велопробег проходит по маршруту: памятник князю Борису — памятник в честь 1-й Московской дивизии, оборонявшей г. Борисов в 1941 году — д. Неманица — д. Тарасовка — д. Житьково — д. Кострица — д. Новое Янчино — д. Борки — аг. Зачистье.

Обратное движение по маршруту: аг. Зачистье — д. Борки — д. Новое Янчино — д. Кострица — д. Житьково — д. Пчельник — аг. Старо-Борисов — памятник князю Борису.

Общая протяженность маршрута составляет 68 км.

Программа велопробега:

до 9.00 — сбор участников у памятника князю Борису (площадь 900-летия г. Борисова);

9.00 – 9.30 — открытие велотура;

9.30 – 10.00 — выдача участникам стартовых номеров (сертификата участника);

10.00 — старт, движение по маршруту.

Остановки для отдыха: в д. Житьково, аг. Зачистье.

Обратный маршрут до памятника князю Борису — финиш.

Приглашаем всех желающих принять участие в районном велопробеге!

Телефон для справок 73-01-29.

Оргкомитет