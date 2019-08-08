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В школе искусств Глуска идет ремонт

09.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В школе искусств Глуска идет ремонт

К началу нового учебного года заметно преобразится детская школа искусств. Сейчас там идет текущий ремонт.

Как рассказала редакции директор ДШИ Оксана Мельник, ремонтируют здание две бригады частной строительной фирмы из Бобруйска. Первыми в третьей декаде июля приехали плиточники, которые занялись ремонтом двух санузлов и класса хореографии. Немного позже к ним подключились отделочники. На начало текущей недели они уже выполнили значительную часть работ по обновлению фасада — убрали старую плитку, оштукатурили его, а также утеплили цоколь здания. Будет полностью обновлена входная группа, установят пандус. Также предусмотрена замена двери на запасном выходе. А еще строители должны отремонтировать крышу.  При входе в здание, по левой стороне, запланировано сделать площадку из тротуарной плитки. Там дети, по необходимости, смогут заниматься танцами.  А еще, отметила директор, фасад здания, после того как уберут забор, будет открытым.

Построенное в 1986 году здание тогда еще музыкальной школы хоть и выглядело достаточно хорошо, но обновления требовало. Выделенными в этом году на ремонт из областного бюджета 75 тысячами рублей постараются распорядиться разумно. Директор Оксана Мельник сама контролирует рабочий процесс. Свою лепту в обновление школы внесут и педагоги. Когда будет отремонтирована крыша, каждый из них займется ремонтом своего класса. Дети должны учиться искусству в красивой школе, считает директор, и должны идти сюда с желанием и настроением.

Ольга ЧУЧВАЛ

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К началу нового учебного года заметно преобразится детская школа искусств. Сейчас там идет текущий ремонт. Как рассказала редакции директор ДШИ Оксана Мельник,...
 
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