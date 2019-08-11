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Оборудование для парламента закупали через откаты. Судят бывшего сотрудника Управделами президента
12.08.2019 16:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске судят бывшего сотрудника Главного хозяйственного управления Управделами президента Евгения Нестеровича. Его обвиняют в получении взяток на сумму 15,5 тысяч долларов. По версии следствия, он заключал договоры на поставку техники с определенными компаниями, которые впоследствии платили ему за это так называемые откаты. Оборудование предназначалось, в том числе, для овального зала Дома Правительства, где заседает парламент. В клетке рядом с Нестеровичем — бизнесмен Сергей Бурый, который дал взятку 10 тысяч долларов. Оба фигуранта полностью признают вину. Еще два взяткодателя от уголовной ответственности освобождены, они проходят по делу как свидетели.
Евгений Нестерович почти два с половиной года работал в Главном хозяйственном управлении Управделами президента. Он был заведующим сектором, который занимался материальным обеспечением органов госуправления — заключением договоров на закупку мебели, техники и т.д. для Дома правительства, Администрации президента, Верховного Суда, Конституционного суда и других ключевых республиканских органов власти.
В уголовном деле — шесть эпизодов получения взяток: дважды от представителя компании «Мобильный сервис» Дмитрия Кима — в сумме 3 тыс. долларов; четыре раза от представителя еще одной компании, Пономарева (имя в суде пока не прозвучало), — в сумме 2,5 тыс. долларов. И один раз от бизнесмена Сергея Бурого — 10 тысяч долларов. Он сейчас, как и Нестерович, обвиняемый по делу. Нестеровича судят за получение взятки — по ч.1 и ч.2 ст. 430 УК, Бурого — за дачу взятки по ч.2 ст. 431 УК.
Речь идет о поставках источников бесперебойного питания, межсетевых экранов, систем хранения данных, серверов, систем отображения видео, системных блоках, моноблоках и др. Сумма контрактов — от 27 тысяч до 379 тысяч рублей.
Как следует из письменных материалов дела, которые сегодня озвучили в суде, уголовное дело началось с заявления Кима на имя председателя КГБ. Он рассказал о даче взятки не только Нестеровичу, но также сотрудникам таможни и Белорусской валютно-товарной биржи — по этим двум фактам материалы проверки выделены в отдельное дело.
Нестеровича задержали в январе 2019 года, он сразу же написал явку с повинной. Сегодня ее зачитали в суде:
— Хочу добровольно заявить, что в конце 2017 года Ким мне передал пакет с каталогами продукции, при просмотре которых я обнаружил белый конверт с тысячей долларов. Конверт Ким передал без моего ведома и согласия, денежные средства я у него никогда не вымогал. Денежные средства не возвращал в виду тяжелого денежного положения, в то же время Ким не пояснял, за что передал деньги. Предполагаю, эта сумма была в качестве новогоднего подарка, данные денежные средства мною были потрачены на бытовые нужды в связи с рождением ребенка. Готов возместить средства в добровольном порядке на указанный счет КГБ. Раскаиваюсь, готов оказывать содействие в изобличении противоправных действий иных должностных лиц.
В суде было озвучено, что Нестерович живет в загородном доме в Ракове, в 2015 году приобрел автомобиль Dodge.
По ходу предварительного расследования таких заявлений Евгений Нестерович сделал несколько, сообщая о новых фактах получения взяток.
Вот что писал обвиняемый через четыре дня после задержания:
— В марте 2018 также от Кима мною получено около 775 долларов и в конце марта — начале апреля 1200 долларов… Денежные средства Ким передавал по личной инициативе, действий по лоббированию интересов компании я не предпринимал. По моему мнению, указанные суммы передавались не для лояльного отношения, денежных средств от иных структур в качестве незаконного вознаграждения я не получал.
Позже Нестерович сообщает и о других фактах получения вознаграждений:
— Хочу дополнительно сообщить, что получил от Пономарева в конце 2018 года 1300 доллара, в августе 2018 года — 500−600, более точно сумму назвать затрудняюсь, в конец декабря 2017-го — 600 долларов. Денежные средства во всех случаях получал вблизи места моей работы. Передача денежных средств проходила путем передачи пачки из-под сигарет, в которой находились деньги. Денежные средства, по моему мнению, передавались в качестве благодарности за сотрудничество, никаких действий я как должностное лицо не предпринимал в отношении компании. Раскаиваюсь, готов все возместить, оказать активное содействие следствию.
В материалах дела нет указания о том, что для закупки оборудования проводились открытые конкурсы: заведующий сектором отправлял приглашение конкретным фирмам, которые в итоге и поставляли технику.
Нестерович вскоре после задержания написал ходатайство о заключении досудебного соглашения, обязуясь не только рассказать все о своих преступлениях, но изобличить других участников. Досудебное соглашение позволяет рассчитывать на более мягкое наказание в случае признания виновным. Так в деле появился бизнесмен Сергей Бурый. В очередной явке с повинной Нестерович сообщает:
— Хочу добровольно сообщить, что Бурый передал мне денежные средства в размере 10 тысяч долларов в качестве взятки о заключении сделки. Бурый передал деньги на стоянке. В целях сокрытия противоправных фактов Буровым было предложено написать долговую расписку о получении им от меня 10 тысяч долларов в качестве долга. В данной расписке были сделаны отметки о возврате суммы. Фактически деньги в долг никогда не давал. Обязуюсь погасить полученную сумму в полном объеме.
Бурый, в свою очередь, при задержании во всем сознался. Ким и Пономарев от уголовной ответственности освобождены, они проходят по делу как свидетели (согласно ст. 431 УК лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если после дачи взятки добровольно заявило о содеянном).
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Согласно обвинению, Евгений Нестерович за несколько лет незаконно получил 15,5 тысяч долларов. В явке с повинной он написал, что брал деньги из-за сложного...
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