ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован, случай был единичным - Минсельхозпрод

13.08.2019 16:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован, случай был единичным - Минсельхозпрод
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован, случай был единичным, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь.

"Установлен единичный случай сибирской язвы у лошади в частном секторе в деревне Хотомель Столинского района. Уже проведены мероприятия по ликвидации очага, сейчас проводится профилактика: дезинфекция, вакцинация всего восприимчивого поголовья (крупный рогатый скот, овцы, лошади, козы). Сегодня мероприятия по вакцинации будут завершены", - сказал Иван Смильгинь.

Ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической проводят профилактические мероприятия под контролем специалистов Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. "Также ведется наблюдение за клиническим состоянием здоровья восприимчивых животных. Необходимые меры приняты своевременно", - подчеркнул замминистра.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, определены все контактные лица, организовано наблюдение за их состоянием здоровья. Во время подворных обходов максимально выявлен круг тех, кто мог контактировать с больным животным. "Все они неоднократно осмотрены врачом, ежедневно проводится контроль состояния здоровья, жалоб нет, - сказала она. - Тем, кто непосредственно контактировал с животным, назначена антибиотикопрофилактика".

Заместитель министра подчеркнула, что инкубационный период для людей уже закончился, то есть время, в течение которого могло проявиться заболевание, прошло. "Никаких последствий для здоровья людей мы не зафиксировали", - сказала она, отметив, что, поскольку инкубационный период для животных продолжается, наблюдение еще ведется.

Кроме того, проводится мониторинг состояния окружающей среды: прежде всего отобраны пробы воды, почвы. Взят максимальный радиус, где, возможно, пребывало заболевшее животное. Пастбище, где паслась лошадь, пока не используется.

По словам Натальи Жуковой, местные органы госсаннадзора усилены специалистами областного и республиканского уровня. "Персонал полностью подготовлен. Специалисты периодически проходят курсы обучения. Мы провели семинар по особо опасным инфекциям, проблем с обеспечением полного перечня противоэпидемических мероприятий у нас нет", - сказала замминистра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован, случай был единичным, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского...
 
Новости дня
Новости общества
 
«В ближайшие дни рекорд не превысим». За ночь в Минске выпало треть месячной нормы осадков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика