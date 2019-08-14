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В Воложинском районе нашли тело пенсионера, которого искали почти неделю
15.08.2019 20:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
70-летний мужчина, инвалид 1-й группы, пропал 9 августа. Его тело нашли утром 15 августа. Об этом
Пенсионера несколько дней искали милиционеры, спасатели, военнослужащие, а также волонтеры. Поиски усложнялись тем, что не было известно даже в какую сторону ушел человек.
Вечером 14 августа примерно в полутора километрах от деревни Долевичи, которая окружена лесами со всех сторон, были найдены его личные вещи и одежда, а утром 15 августа — тело. К сожалению, мужчина погиб.
По предварительной оценке, смерть пенсионера не носит криминальный характер. В настоящий момент проводится проверка Воложинским районным отделом Следственного комитета. Точную причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, 70-летний Леонтий Радыно, инвалид 1-й группы, жил в деревне Долевичи. Он
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Вечером 14 августа примерно в полутора километрах от деревни Долевичи, которая окружена лесами со всех сторон, были найдены его личные вещи и одежда, а утром 15...
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