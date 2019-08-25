«Главное не выиграть, а остаться непобеждённым». В Кореличах состоялся культурно-спортивный праздник «Бастионы Мира-2019» (фото)

Источник материала: Полымя

В воскресенье, 25 августа, в г.п. Кореличи проходят юбилейные, 10-е Республиканские юношеские соревнования по шотокан каратэ-до «Бастионы Мира», главными задачами которых являются утверждение норм здорового образа жизни, развитие культурных и спортивных связей между различными регионами Республики Беларусь, популяризация занятий шотокан каратэ-до.









В торжественной церемонии открытия культурно-спортивного праздника «Бастионы Мира-2019» приняли участие председатель Белорусской федерации Шотокан каратэ-до, заслуженный тренер Республики Беларусь, мастер спорта, обладатель седьмого дана Андрей Яковлевич Вилькин, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Инна Михайловна Санчук, благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса.





На церемонии открытия были награждены первые победители и призёры.

























В нескрываемом восторге и некотором напряжении пребывали как сами юные спортсмены, так и их родители и тренеры во время матчевой встречи команд сборной Республики и сборной команды Гродненской области.





















В продолжение соревновательной программы…

















Завершился культурно-спортивный праздник «Бастионы Мира-2019» церемонией награждения.





































Оксана ЯНУШ

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