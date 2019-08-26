На мосту имени Шмырева в Витебске появилась жуткая яма

Источник материала: Tut.by

На мосту имени Шмырева в Витебске появилась довольно глубокая выбоина, которая представляет опасность для пешеходов, пишет «Витебский курьер».





Об выбоине на мосту «Витебскому курьеру» рассказал читатель, который поздно вечером возвращался этим путем домой и случайно угодил ногой в дыру. Благо все обошлось: несмотря на довольно большую глубину ямы — провалиться в нее можно по колено, опора моста защитила прохожего от падения в реку Лучосу.

Яма находится с правой стороны моста — по пути к частному сектору.