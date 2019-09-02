Последний выпуск старой первой школы

Источник материала: Радзiма





Нина Степановна Ворохова, которая недавно пришла к нам в редакцию со школьными фотографиями, окончила Глусскую среднюю школу № 1 в далеком 1969 году. Пятьдесят лет назад для тридцати двух выпускников десятого класса прозвенел последний звонок в стенах родной им деревянной школы, она находилась недалеко от центрального парка. Выпускница со стажем, инициатор и организатор встреч школьных друзей рассказала, что их выпуск по-своему уникален, ведь он был последним: после него старую деревянную школу закрыли, учеников перевели в новое помещение. К сожалению, у одноклассников, которые взяли за традицию отмечать все юбилейные выпуски, не получилось встретиться спустя 50 лет. Активная и жизнерадостная Нина Степановна не растерялась и обратилась к нам, чтобы с теплотой вспомнить и рассказать о далеких школьных годах, настоящей дружбе и мудрых учителях.

«Жизнь разбросала нас по разным местам: Могилёв, Гомель, Бобруйск, Санкт-Петербург, Вильнюс, Николаев, — рассказывает моя собеседница. — Конечно, некоторые одноклассники, в их числе и я, остались жить и работать в родных краях. Наш класс был довольно дружным, наверное, поэтому даже через годы расстояние для большинства из нас не стало преградой. Мы искали и находили друг друга через интернет и знакомых, созванивались, списывались, общались, встречались. Безусловно, время внесло свои коррективы: с кем-то потерялась связь, кого-то, к сожалению, уже нет в живых. Последняя наша встреча была спустя 40 лет после окончания школы в 2009 году, на нее собралось 12 человек. Организовать ее помогла одноклассница Зинаида Григорьевна Шеремет, она живет в Вильнюсе, но часто приезжает на малую родину. По доброй традиции мы встречаемся летом в кафе, приглашаем учителей, обязательно прогуливаемся по городу, приходим к тому месту, где стояла наша родная школа, много вспоминаем, фотографируемся. А вспомнить есть что: как ездили на уборку картофеля, на экскурсию в Солигорск и Минск, как собирали макулатуру, еловые шишки, как однажды даже сбежали с урока, чтобы посмотреть фильм в еще старом кинотеатре, как с гордостью участвовали в праздничных демонстрациях, сообща готовили номера художественной самодеятельности и, конечно же, учились. Мы всегда стремились к знаниям, по-настоящему дружили и поддерживали друг друга, сегодня мало подобного встретишь».

Выпускники десятого класса родом из Калатич, Заполья, Войтехово, Глуска. Все они выросли достойными людьми, разные профессии выбрали, отметила Нина Степановна. Среди ее одноклассников — почетный гражданин Глуска депутат Могилёвского областного Совета депутатов Анатолий Глаз, ветеринар Аркадий Дыба, экономист Любовь Кирдун, военной службе посвятил свою жизнь Анатолий Былинский, есть бухгалтеры, продавцы, рабочие… Не могла Нина Степановна не вспомнить и любимых педагогов, с которых они брали пример, на которых равнялись, которых уважали и слушались. Это директор школы Антонина Васильевна Янковская, завуч Ада Ивановна Мардусевич, классные руководители Сабина Антоновна Вишневская и Зоя Фёдоровна Авдеева, учитель математики Татьяна Николаевна Нечай, учитель химии Екатерина Семёновна Турова, учитель рисования Василий Фёдорович Кульбицкий и многие другие. «Жаль, что юбилейная «золотая» встреча не состоялась, — говорит Нина Степановна. — Надеюсь, что мы всё равно обязательно встретимся, пусть не сейчас, а спустя некоторое время, ведь школьные годы не забываются никогда».

Анна АВТУХОВА

Фото из архива Нины Степановны Вороховой