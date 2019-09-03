Для работы в частных медцентрах врачам не придется иметь первую или высшую категорию

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В частности, документ запрещает приостановление и прекращение действия лицензии за незначительные нарушения и формальные проступки. Указом закрепляются и иные основополагающие принципы, на основе которых должно осуществляться лицензирование. К таким принципам, например, отнесены определение исчерпывающего перечня лицензионных условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, максимальное использование информационных технологий при взаимодействии госорганов с лицензиатами.

С 1 октября 2019 года лицензирование отдельных видов деятельности будет отменено. В частности, это коснется таких видов деятельности, как диагностика, профилактика заболеваний и лечение животных, охрана юридическим лицом своих работников и имущества, патологоанатомическая диагностика, торговля средствами противопожарной защиты, оптовая и розничная торговля мазутом и нефтебитумом, хранение и прием в залог драгметаллов и камней, трансляция телепрограмм и эфирная трансляция звуковых программ.

Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» министр экономики Дмитрий Крутой, Указ позволит сократить это число на 15–17 тысяч.

Право приостанавливать действие лицензии хотя и остается, но будет упорядочено. Оно сохраняется в двух случаях, по словам министра: если лицензиат не выполнил предписания или в течение года допустил такое же нарушение.

Важное новшество документа — разрешение принимать на работу в частные медцентры врачей не только первой и высшей категории.

«Допустим, люди получали высшее медицинское образование, но существовало очень жесткое требование по получению высшей или первой категории и обязательное к пятилетнему стажу работу. Они шли, допустим, в государственное учреждение здравоохранения, а там не было мест. И они не могли идти в частные клиники, потому что там сразу выставлялись эти жесткие лицензионные требования. И что происходило? Естественно, они уезжали за рубеж», — пояснил Дмитрий Крутой необходимость такой меры. В результате было принято решение, чтобы для медиков с высшим образованием ограничение по наличию категории больше не применялось. Кроме того, требование к стажу сокращается с 5 до 3 лет и отменяются критерии к его непрерывности.

Дальнейшее системное совершенствование лицензирования в соответствии с указом предлагается реализовать в рамках концептуально нового документа — закона, который будет регулировать все аспекты сферы.

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