Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно из-за несоблюдения элементарных правил личной безопасности и перехода путей в неустановленных местах на железнодорожных путях травмируется большое количество людей.





Так, за истекший период 2019 года на Белорусской железной дороге произошло 3 случая непроизводственного травматизма несовершеннолетних. В мае нынешнего года, поднявшись на вагон поезда и приблизившись на небезопасное расстояние к электрическому проводу, был травмирован 14-летний подросток. Еще двое несовершеннолетних были смертельно травмированы при переходе железнодорожных путей в наушниках.

Из-за незнания и нарушения правил безопасности при нахождении на железной дороге, неоправданной спешки, беспечности взрослых и детей, нежелания пользоваться специальными сооружениями, а порой просто из-за озорства или хулиганства на железнодорожных путях травмируются и гибнут люди.

Напоминаем: строжайше запрещено кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов, находиться в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговаривать по мобильному телефону и слушать музыку в наушниках во время пересечения ж.д. путей. Водителям при пересечении железнодорожных переездов следует строжайше соблюдать ПДД.

Переходя железнодорожные пути и видя приближающийся поезд, нельзя точно определить, по какому пути он проследует. Важно помнить: движущийся поезд остановить непросто. В зависимости от веса и профиля пути его тормозной путь в среднем составляет около 1 км.

Провисшие или оборванные провода, а также любые свисающие с проводов и конструкций контактной сети предметы, независимо от того, касаются они земли или нет, представляют опасность для жизни. Их следует считать находящимися под напряжением. Во избежание случаев электротравматизма не допускается приближаться к ним на расстояние менее 8 м, а также допускать приближение посторонних лиц.

Помните, что железная дорога – зона повышенной опасности, поэтому надо быть предельно внимательным, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

Подготовила

Ольга Чернякова