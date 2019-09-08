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В Беларуси ищут plus-size девушек для участия в международном конкурсе красоты

09.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По словам Национального директора конкурса Евгении ТЮЛЕНЕВОЙ, которая в 2017 году привезла из Сингапура корону вице-мисс мира в Беларусь, перед организаторами стоит непростая задача. Команда проекта ищет участниц, способных стать достойной ролевой моделью для женщин и девушек, которые стесняются своего тела.

«Внешние данные, безусловно, важны, – говорит Евгения. – Но Королева - не просто красавица. Это женщина, которая восхищает личными достижениями, харизмой, добротой и умением держать себя. Поэтому, кроме внешности, мы ищем наличие миссии, харизму и красивую личную историю».

Top of the World Plus Size-2019 не станет для Беларуси дебютным выступлением – белоруски уже привозили короны категории «ТОП-5». Если в этом году одна из пяти участниц от нашей страны завоюет первое место, следующий конкурс состоится в Минске.

Top of the World Plus Size - не только модное, но и важное социальное мероприятие, задача которого – привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются женщины, чей размер одежды больше 46.

«Этим проектом мы хотим изменить мир fashion-индустрии, – говорит Евгения. – Поэтому стилисты, визажисты, фотографы и белорусские дизайнеры объединятся не только для подготовки будущей королевы к выступлению в Киеве. Мы стремимся сломать стереотипы и доказать, что лишний вес не влияет на успешность, а красота не измеряется сантиметрами».

Чтобы принять участие, нужно заполнить форму на http://tuleneva.by/registration-koroleva-xl/

Прием заявок завершится 10 сентября в 20.00.

http://www.aif.by/timefree/afisha/nachalsya_nabor_uchastnic_na_top_of_the_world_plus_size_belarus

 
Теги: Минск
 
 
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Самая красивая девушка, чей размер одежды больше 46, представит Беларусь на международном конкурсе красоты plus-size моделей в Киеве.
 
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