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Заполнить анкету во время переписи можно будет через интернет. Рассказываем, как это сделать
11.09.2019 13:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 4 по 30 октября в Беларуси
Те, кто решил переписаться по интернету, сделать это смогут с 00.00 4 октября. Для этого человеку необходимо будет зайти на сайт
— Для авторизации мы используем межбанковскую систему идентификации (МСИ), — поясняет Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета. — Пройти регистрацию можно и для зарегистрированных в МСИ пользователей, и для незарегистрированных.
Сначала нужно ввести свои логин и пароль. Затем — идентификационный номер и номер мобильного.
— На номер мобильного человек получит уникальный код, который он вводит и переходит к заполнению переписных листов, — уточнила специалист.
Переписной лист будет состоять их четырех анкет. Тут человека подробнее расспросят про адрес, по которому он живет, данные о его помещении, спросят и личные данные. А тем, у кого есть земельный участок, нужно будет заполнить еще и опросник по сельскохозяйственной деятельности.
Чтобы люди внимательно заполняли анкеты, специалисты закладывали «контроли».
— Они есть мягкие и жесткие, — продолжила Жанна Василевская. — Например, если человек написал, что у него есть ребенок 12 лет, а потом указал, что ребенок вступил в брак, система ему укажет, что есть ошибка.
По подсчетам специалистов, белорусу, в семье которого 3−4 человека, и у которого нет огорода, на заполнение переписного листа понадобится 10−15 минут.
Если человек отвлекся и у него не получилось сразу все заполнить, он сможет позже вернуться к своему переписному листу.
Когда все будет готово, нужно нажать «Сохранить» и «Отправить» — и ваши данные примут. После этого на экране появится свидетельство, что вы переписались. Его специалисты советуют скачать. Зачем?
Того, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября). Но если так случится, что переписчик в вашу дверь все-таки позвонит, ему нужно будет показать сохраненное свидетельство и заново заполнять ничего не понадобится.
Не придут переписчики и к тем, кто до 20 октября заполнит анкеты на стационарном участке в своем городе. Размещены они будут в школах, больницах и других объектах, куда людям легко и удобно подойти, чтобы переписаться.
Информацию о расположении стационарных участков, можно будет посмотреть на сайте Белстата, райисполкомов. В печатном варианте их разместят на досках объявлений, в магазинах. А у некоторых белорусов эти адреса появятся в сентябрьских «жировках».
Есть вариант, что вас перепишут и на работе.
— Всем организациям, которые захотят принять на своем участке переписчика, нужно направить нам заявку, и мы отправим к ним человека, — сказала Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета.
Если предыдущие варианты вам не подходят, ожидайте переписчика. Кстати, если вам позвонят по телефону и попросят предоставить информацию, кладите трубку. Это мошенники.
— По телефону Белстат перепись не проводит, — предупреждают специалисты.
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С 4 по 30 октября в Беларуси пройдет перепись населения. Одно из главных новшеств - заполнить опросный лист теперь можно будет через интернет. Сделать это можно до 18...
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