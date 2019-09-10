Заполнить анкету во время переписи можно будет через интернет. Рассказываем, как это сделать

Источник материала: Tut.by

С 4 по 30 октября в Беларуси пройдет перепись населения. Одно из главных новшеств — заполнить опросный лист теперь можно будет через интернет. Сделать это можно до 18 октября.



Фото с сайта naviny.by

Те, кто решил переписаться по интернету, сделать это смогут с 00.00 4 октября. Для этого человеку необходимо будет зайти на сайт census.by или перепись.бел , нажать кнопку «Переписаться», и система перебросит на сайт, где будет производиться авторизация.

— Для авторизации мы используем межбанковскую систему идентификации (МСИ), — поясняет Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета. — Пройти регистрацию можно и для зарегистрированных в МСИ пользователей, и для незарегистрированных.

Сначала нужно ввести свои логин и пароль. Затем — идентификационный номер и номер мобильного.

— На номер мобильного человек получит уникальный код, который он вводит и переходит к заполнению переписных листов, — уточнила специалист.

Переписной лист будет состоять их четырех анкет. Тут человека подробнее расспросят про адрес, по которому он живет, данные о его помещении, спросят и личные данные. А тем, у кого есть земельный участок, нужно будет заполнить еще и опросник по сельскохозяйственной деятельности.

Чтобы люди внимательно заполняли анкеты, специалисты закладывали «контроли».

— Они есть мягкие и жесткие, — продолжила Жанна Василевская. — Например, если человек написал, что у него есть ребенок 12 лет, а потом указал, что ребенок вступил в брак, система ему укажет, что есть ошибка.

По подсчетам специалистов, белорусу, в семье которого 3−4 человека, и у которого нет огорода, на заполнение переписного листа понадобится 10−15 минут.

Если человек отвлекся и у него не получилось сразу все заполнить, он сможет позже вернуться к своему переписному листу.

Когда все будет готово, нужно нажать «Сохранить» и «Отправить» — и ваши данные примут. После этого на экране появится свидетельство, что вы переписались. Его специалисты советуют скачать. Зачем?

Того, кто до 18 октября заполнит анкету по интернету, удалят из списков, и переписчики к ним не придут (они начнут работать с 21 октября). Но если так случится, что переписчик в вашу дверь все-таки позвонит, ему нужно будет показать сохраненное свидетельство и заново заполнять ничего не понадобится.

Не придут переписчики и к тем, кто до 20 октября заполнит анкеты на стационарном участке в своем городе. Размещены они будут в школах, больницах и других объектах, куда людям легко и удобно подойти, чтобы переписаться.

Информацию о расположении стационарных участков, можно будет посмотреть на сайте Белстата, райисполкомов. В печатном варианте их разместят на досках объявлений, в магазинах. А у некоторых белорусов эти адреса появятся в сентябрьских «жировках».

Есть вариант, что вас перепишут и на работе.

— Всем организациям, которые захотят принять на своем участке переписчика, нужно направить нам заявку, и мы отправим к ним человека, — сказала Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета.

Если предыдущие варианты вам не подходят, ожидайте переписчика. Кстати, если вам позвонят по телефону и попросят предоставить информацию, кладите трубку. Это мошенники.

— По телефону Белстат перепись не проводит, — предупреждают специалисты.