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В Гродно около детского садика задержали эксгибициониста
13.09.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно около одно из детских садов мужчина демонстрировал детям половой орган. Его задержали, сейчас он под стражей,
52-летний мужчина прятался за кустами, бросал в детей шишки, а когда те подходили к нему — демонстрировал половой орган и мастурбировал. Все это видели не только дети, но и проходившая мимо женщина.
Воспитательница отвела детей подальше и позвонила в милицию.
Оказалось, гродненец уже был судим за преступление на сексуальной почве. В 2019 году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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В Гродно около одно из детских садов мужчина демонстрировал детям свой половой орган. Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей
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