В Гродно около детского садика задержали эксгибициониста

Источник материала: Tut.by

В Гродно около одно из детских садов мужчина демонстрировал детям половой орган. Его задержали, сейчас он под стражей, сообщает милиция региона.

52-летний мужчина прятался за кустами, бросал в детей шишки, а когда те подходили к нему — демонстрировал половой орган и мастурбировал. Все это видели не только дети, но и проходившая мимо женщина.

Воспитательница отвела детей подальше и позвонила в милицию.

Оказалось, гродненец уже был судим за преступление на сексуальной почве. В 2019 году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.