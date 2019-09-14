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В Гродно около детского садика задержали эксгибициониста

13.09.2019 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно около одно из детских садов мужчина демонстрировал детям половой орган. Его задержали, сейчас он под стражей, сообщает милиция региона.

52-летний мужчина прятался за кустами, бросал в детей шишки, а когда те подходили к нему — демонстрировал половой орган и мастурбировал. Все это видели не только дети, но и проходившая мимо женщина.

Воспитательница отвела детей подальше и позвонила в милицию.

Оказалось, гродненец уже был судим за преступление на сексуальной почве. В 2019 году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно около одно из детских садов мужчина демонстрировал детям свой половой орган. Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей
 
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