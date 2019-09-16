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Восьмилетний мальчик спас жизнь задыхающейся матери

17.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Во Флинтшире (Уэльс) у женщины случился анафилактический шок. Ее спас восьмилетний сын. Историю рассказывает Daily Mirror.

Восьмилетний мальчик спас жизнь задыхающейся матери

34-летняя Дженнифер Лэмб съела шоколад. У женщины возникла аллергическая реакция, она начала задыхаться. Дженнифер попыталась привлечь внимание сына Уильяма, издавая звуки и разбрасывая вещи.

Ребенок вызвал скорую, объяснив медикам, что его мать задыхается. Мальчик выполнял все рекомендации врача. Уильям положил мать на пол и запрокинул ей голову назад, открывая дыхательные пути. После мальчик открыл дверь дома и ждал прибытия медиков.

Врачи прибыли через десять минут. Лэмб была госпитализирована.

Мать называет восьмилетнего сына героем – женщина считает, что действия мальчика спасли ей жизнь. Сам Уильям признался, что сильно испугался, но смог вовремя взять себя в руки.

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Во Флинтшире (Уэльс) у женщины случился анафилактический шок. Ее спас восьмилетний сын. Историю рассказывает Daily Mirror. 34-летняя Дженнифер Лэмб съела шоколад. У
 
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