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20 сентября состоится 18-я очередная сессия Борисовского районного Совета депутатов 28 созыва (выездная) с повесткой дня

17.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Отправление от здания Борисовского районного исполнительного комитета (ул. Чапаева, 6) 20 сентября в 9.00.

 
 
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