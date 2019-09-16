Отправление от здания Борисовского районного исполнительного комитета (ул. Чапаева, 6) 20 сентября в 9.00.
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20 сентября состоится 18-я очередная сессия Борисовского районного Совета депутатов 28 созыва (выездная) с повесткой дня
17.09.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Отправление от здания Борисовского районного исполнительного комитета (ул. Чапаева, 6) 20 сентября в 9.00.
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20 сентября состоится 18-я очередная сессия Борисовского районного Совета депутатов 28 созыва (выездная) с повесткой дня
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