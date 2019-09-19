 Инклюзивный спортивный центр открылся в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Инклюзивный центр по продвижению здорового образа жизни разместился недалеко от ЦСК «Неман» в доме №5 по улице Калиновского.

Инициатива создания такого спортивного объекта принадлежит Гродненской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» и реализована в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД). Данный проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФП) в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.









По словам руководителя БЕЛМЕД Игоря Дубовика, гродненская инициатива «Здоровый образ жизни без ограничений» оказалась в числе победителей конкурса «Будь здоров!», проведенного в Минской и Гродненской областях в рамках проекта БЕЛМЕД. Всего на конкурс поступило 104 заявки, из них 28 были приняты к рассмотрению, 9 стали победителями. При этом сразу 5 инициатив получили финансирование в Гродненской области.

Любопытно, что во всех областях Беларуси, благодаря конкурсам инициатив «Будь здоров!», которые состоялись в 2016-2018 годах, поддержано и реализуется 25 инновационных идей, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний и популяризацию здорового образа жизни.









— Открытие центра в Гродно – это очередной шаг на пути к осуществлению большого проекта, — сказал Игорь Дубовик, — это шаг вперед в пользу оздоровления всей нашей нации. Сегодня здесь запросто могут тренироваться люди с разными физическими возможностями, в том числе и с инвалидностью. Именно они наиболее остро чувствуют необходимость в сохранении и укреплении здоровья и как никто другой способны посодействовать формированию здорового образа жизни у населения региона.

В том, что открывшийся в городе инклюзивный центр станет местом для дружеских встреч и отличного времяпровождения на пользу здоровью уверен и председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров.





— Тема адаптации людей с инвалидностью в городской среде очень серьезная и важная, — заметил Борис Федоров, приветствуя участников мероприятия. – И, если посмотреть, то системно во всем мире ей начали заниматься относительно недавно. Активная работа в этом направлении ведется и в нашем городе. К примеру, данный проект – отличное тому подтверждение. Он показывает, как важно обеспечивать всем людям без исключения высокое качество жизни. Этот центр – для всех. Никаких акцентов на недугах. Здесь каждый человек с инвалидностью способен чувствовать себя свободно.













Но главное – это еще общение и движение, убежден председатель Гродненской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» Сергей Фещенко. Сегодня основными целями ассоциации инвалидов-колясочников как раз и является создание равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни и деятельности общества и государства, пропаганда среди инвалидов-колясочников активного, здорового и общественно-полезного образа жизни.





— Люди с инвалидностью хотят и любят заниматься спортом, — говорит Сергей Фещенко. — Многие виды спорта доступны для них, так зачем лишать себя такой возможности. Появление такого пространства – прекрасный повод покинуть стены своего жилища, получить порцию позитивных эмоций и не только.

В мероприятии по случаю открытия объекта приняли участие начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша, а также приверженцы здорового образа жизни и любители спорта.





После торжественного открытия инклюзивного спортивного центра все желающие смогли испытать возможности нового оборудования на себе. Остальные – присоединиться к информационному воркшопу на тему инклюзивного кроссфита. Для участников мероприятия его провел тренер по инклюзивному кроссфиту Виктор Захарьев.













































Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/