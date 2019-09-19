Президентский разнос, дом айтишника, зарплатные обещания и лав стори полумарафона - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера был не самый простой и очень насыщенный самыми разными новостями день. И эмоции тоже были разные. А потому сегодня за утренней чашкой кофе хочется начать… с любви. Так что по случаю пятницы вот вам романтическая история , которая вполне могла бы стать сценарием какого-нибудь фильма. Произошла она на Минском полумарафоне. Итак, в прошлом году минчанка Юлия Якубович впервые решила принять в нем участие и пробежала 10 километров. А уже после завершения дистанции увидела в толпе бегуна, которому стало плохо. Юля помогла парню, а уже потом они стали общаться, встречаться, а недавно и вовсе поженились. Ну, а теперь, когда все подзарядились положительными эмоциями, переходим к новостям за вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Спешим вас заверить: с экономикой в стране все в порядке. Иначе как объяснить, что на совещании президента по экономике так много внимания уделили скандалу с гомельской учительницей . Накануне, напомним, Александр Лукашенко распорядился восстановить педагога на работе, а вчера еще раз обозначил свою позицию по этому вопросу. Эмоционально и не стесняясь в выражениях: «Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то». Вот здесь мы, кстати, вспомнили ситуации, когда после вмешательства президента ситуация менялась кардинально (независимо от предыдущих решений чиновников или судов), а здесь на примере гомельского конфликта поразмышляли о том, почему такое вмешательство не есть хорошо.

. Накануне, напомним, распорядился восстановить педагога на работе, а вчера еще раз свою позицию по этому вопросу. Эмоционально и не стесняясь в выражениях: Вот мы, кстати, вспомнили ситуации, когда после вмешательства президента ситуация менялась кардинально (независимо от предыдущих решений чиновников или судов), а на примере гомельского конфликта поразмышляли о том, почему такое вмешательство не есть хорошо. Теперь соберем в один пазл все, что происходило в Гомеле (и не только) в связи с президентским разносом. Появился полный список чиновников и должностных лиц, которых наказали. Сразу же после совещания стало известно, что мальчика, конфликтовавшего с педагогом, вызвали в милицию. А мы еще с утра побывали в школе , куда вернулась восстановленная учительница. Многие родители учеников совершенно предсказуемо не понимают: а зачем было увольнять директора школы? Между сменами на крыльце школы даже произошло стихийное собрание — родители хотели вступиться за директора.

чиновников и должностных лиц, которых наказали. Сразу же после совещания стало известно, что мальчика, конфликтовавшего с педагогом, в милицию. А мы еще с утра , куда вернулась восстановленная учительница. Многие родители учеников совершенно предсказуемо не понимают: а зачем было увольнять директора школы? Между сменами на крыльце школы даже — родители хотели вступиться за директора. Но и это еще не все! Вчера занятия в некоторых минских школах начались с информационного часа, на котором сообщили : теперь фото- и видеосъемка в учреждениях образования запрещена, мобильный телефон ученики будут сдавать в начале дня классному руководителю — и каждому ребенку это требование доводят под подпись. В Минобре говорят, что со скандалом в Гомеле это никак не связано: запрет на мобильники появился еще в марте, но его все никак не исполняли.

: теперь фото- и видеосъемка в учреждениях образования запрещена, мобильный телефон ученики будут сдавать в начале дня классному руководителю — и каждому ребенку это требование доводят под подпись. В Минобре говорят, что со скандалом в Гомеле это никак не связано: запрет на мобильники появился еще в марте, но его все никак не исполняли. Правда, и об экономике вчера поговорить успели. Президент рассмотрел планы правительства на 2020 год (и тут же отправил их на доработку), попутно предупредив, что те, кто не выполнит планы этого года, «уйдут на покой». Кстати, о ситуации в экономике и о том, как с ней может быть связана «вспышка» президентского гнева по поводу гомельской учительницы, мы поговорим уже сегодня в очередном выпуске «Экономики на пальцах» . Не пропустите, эфир начнется в 13.00.

вчера поговорить успели. Президент рассмотрел (и тут же их на доработку), попутно предупредив, что те, кто не выполнит планы этого года, «уйдут на покой». Кстати, о ситуации в экономике и о том, как с ней может быть связана «вспышка» президентского гнева по поводу гомельской учительницы, мы поговорим уже сегодня . Не пропустите, в 13.00. А еще Беларусь активно пользуется санкционными отношениями России и Украины. И даже неплохо на этом зарабатывает: уголь, удобрения, сыр — вот некоторые из источников пополнения бюджета на вражде соседей между собой.

санкционными отношениями России и Украины. И даже неплохо на этом зарабатывает: уголь, удобрения, сыр — вот некоторые из источников пополнения бюджета на вражде соседей между собой. Теперь некоторые города у нас в стране будут не просто развиваться — они станут это делать ускоренно. Например, там вырастут зарплаты и перестанет сокращаться занятое в экономике население. Правда, попали в список тех, кому придадут импульс к развитию, только 10 районов. Среди них, кстати, нет самой «бедной» Шарковщины.

тех, кому придадут импульс к развитию, только 10 районов. Среди них, кстати, нет самой «бедной» Шарковщины. Давно мы не обращали внимания на курсы валют (и это хорошо). Но в конце августа курсы доллара и евро заметно пошли вверх, а сейчас снова подешевели. Поинтересовались у экспертов, что это было и чего ждать дальше (спойлер: говорим про курсы валют, не забываем слово выборы).

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Полицейские Цюриха запустили необычный Tetris Challenge. Суть в том, что сотрудники правоохранительных органов или спецслужб раскладывают на земле весь свой инвентарь или публикуют фото сборных моделей с игрушечными фигурками. Вчера к флешмобу присоединились «Минские кабельные сети».

«Минские кабельные сети». Смотрите, какой необычный дом построил в Михановичах программист Артем: свое жилище он соорудил из СИП-панелей. Рассказываем, что это такое, а заодно разбираемся в экологической (дом ведь не из природных материалов) и энергосберегающей сторонах вопроса. На дом, между прочим, ушло больше 100 тысяч долларов. Насколько больше, неизвестно: после этой суммы айтишник расходы на стройку считать перестал.





Кстати, если вы еще не решили свой квартирный вопрос, но подумываете сделать это с помощью банков, присмотритесь к нашему обзору кредитов на недвижимость . Они, конечно, подешевели, но есть нюансы.

к нашему . Они, конечно, подешевели, но есть нюансы. Вместо кодирования или изучения законов — молитвы и чтение Священного Писания. В современном мире, когда выбор специальности в университете рассматривается с точки зрения прагматики, эти девушки пошли изучать богословие в Институте теологии БГУ. Почему история религии и древнегреческий — это круто и что значит для современной молодежи вера в Бога, читайте в нашем материале .

и что значит для современной молодежи вера в Бога, читайте в нашем . На нашем YouTube-канале (кстати, если вы еще не подписаны — срочно исправляйтесь) мы спросили у подписчиков, боятся ли они летать — таких оказалось только 13%. А 38% из более чем восьми тысяч проголосовавших вообще никогда не летали! Это не про наших сегодняшних героев. Мы пригласили в студию бортпроводников и поговорили с ними о том, что многим из нас не дает покоя в полете: сможет ли стюардесса посадить самолет, почему в салоне иногда пахнет керосином, будут ли бортпроводники успокаивать чужих детей и еще много того, о чем вы часто задумывались, но спросить было не у кого.

(кстати, если вы еще не подписаны — срочно исправляйтесь) мы спросили у подписчиков, боятся ли они летать — таких оказалось только 13%. А 38% из более чем восьми тысяч проголосовавших вообще никогда не летали! Это не про наших сегодняшних героев. Мы пригласили в студию бортпроводников и с ними о том, что многим из нас не дает покоя в полете: сможет ли стюардесса посадить самолет, почему в салоне иногда пахнет керосином, будут ли бортпроводники успокаивать чужих детей и еще много того, о чем вы часто задумывались, но спросить было не у кого. Мы ждали-ждали историю на конкурс « Как я заработал (-а) летом », и она наконец пришла. 116-летний Александр Анискевич из города Барановичи рассказал, как он поработал в известном ресторане фастфуда. И вовсе не в Минске, а в Москве. Как думаете, что с этим опытом он будет делать дальше?

О СПОРТЕ

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг привлек к себе внимание болельщиков действием в инстаграме. Представляете, он лайкнул пост с призывом уволить главного тренера.

к себе внимание болельщиков действием в инстаграме. Представляете, он лайкнул пост с призывом уволить главного тренера. На следующей неделе, 25 августа, в Бресте пройдет важный для БАТЭ матч. Поскольку поединок выпадает на рабочий день, футболисты озаботились тем, как болельщики доберутся на матч. На сайте ФК «БАТЭ» появился шаблон служебной записки за авторством главного тренера команды Алексея Баги . В ней содержится просьба отпустить борисовчанина на важный матч.

за авторством главного тренера команды . В ней содержится просьба отпустить борисовчанина на важный матч. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о крупном поражении от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов. «Парижане превосходили нас во всем. Главное — в интенсивности, это раздражает меня больше всего», — сказал француз.

высказался о крупном поражении от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в гостевом матче 1-го тура Лиги чемпионов. «Парижане превосходили нас во всем. Главное — в интенсивности, это раздражает меня больше всего», — сказал француз. Александр Лукашенко встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином , который впервые посещает Беларусь. И заверил его, что Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА 2022 года.

, который впервые посещает Беларусь. И его, что Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА 2022 года. Ну и снова про полумарафон, на котором произошел нестандартный случай. Семья с двумя подростками — Полине 11 лет, Тимофею 14 — пробежала 21 километр. По правилам забега, регистрация на такую дистанцию возможна только с 18 лет — или под расписку родителей. Мы узнали у спортивной семьи, как дался полумарафон, почему они боялись сойти за сектантов и зачем детям такие нагрузки.

Все новости четверга, 19 сентября

А теперь время тыквы! Смотрите, какого гиганта (весом, между прочим, 450 кило) вырастили под Гродно. Пусть эта пятница принесет вам только хорошие рекорды. Удачного окончания рабочей недели.

Ваша редакция.