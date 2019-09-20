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Озимые посеять в срок

21.09.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Сев озимых зерновых – важнейшее мероприятие начала осени. Аграрии района должны выполнить работы на 11,5 тысячи гектаров площадей. Перед ОАО и КУСХП поставлена задача завершить работы в оптимальные агрономические сроки. Темпы очень важны.
Но нельзя забывать и о качестве сева. Глубина вспашки должна быть не менее 22 – 24 сантиметров. Посев необходим выровненный. Иными словами, без бугров. Нельзя все виды агротехнических мероприятий осуществлять лишь в одном направлении. Пахать, культивировать, сеять следует в разные стороны. Этого требует технология.

Озимые посеять в срок

Механизатор Дмитрий Лешук на поле вблизи деревни Замошье. Здесь будет расти озимая рожь.

Сеют хозяйства в основном три культуры – пшеницу, рожь и тритикале. Параллельно ведётся вспашка и готовится почва. В наличии у хозяйств – свыше трёх десятков тракторов с плугами.
На данный момент в районе посеяно чуть меньше половины озимых зерновых культур. Быстрее всех справляются с заданием труженики ОАО «Дворец труда-Агро».
– Первым делом разобрались с масличными культурами, – рассказал главный агроном сельхозпредприятия Артём Кузьмичёнок. – Потом приступили к севу зерновых. До октября планируем полностью управиться. Труженики на севе задействованы опытные. Дело своё знают. В интересах самих механизаторов сеять качественно – получат в следующем году хороший урожай, смогут заработать на уборке. Так что проблем серьёзных не возникает.
Один из сеяльщиков в акционерном обществе – Дмитрий Лешук. В день, если погода не подводит, у него получается засевать 30 и больше гектаров площадей. Задание у хозяйства серьёзное. Озимый зерновой клин составляет 1600 гектаров. Так что расслабляться некогда.
В день нашего приезда вблизи деревни Замошье механизатор сеял озимую рожь.
– Уложиться надо в максимально короткие сроки, – заметил труженик ОАО «Дворец труда-Агро». – День световой, конечно, уменьшается, но пока времени достаточно. Главное – обходиться без поломок.

В акционерном обществе процесс традиционно организован на должном уровне. Остальные хозяйства также стараются драгоценное время не упускать. Как-никак, формируется урожай будущего года. Очень важный этап в круглогодичном сельскохозяйственном цикле.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 
 
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Сев озимых зерновых – важнейшее мероприятие начала осени. Аграрии района должны выполнить работы на 11,5 тысячи гектаров площадей. Перед ОАО
 
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