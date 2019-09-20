«Дважды швырнул о дверь, но суд его оправдал». Многодетная мама пытается наказать бывшего мужа за насилие

Источник материала: Tut.by

28-летняя Наталья после семейного скандала провела неделю в больнице, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После того как муж, по словам минчанки, поднял на нее руку, она решила развестись с ним и привлечь к ответственности. Суд огласил приговор: это легкие телесные повреждения, за которые не предусмотрена уголовная ответственность, а мужчина, мол, не бил женщину умышленно, он неосторожно ее оттолкнул.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Как мать четверых детей, как женщина, не могу спустить это бывшему мужу с рук, поэтому буду бороться до последнего. Хотя понимаю: бессильна против адвоката, которого нанял супруг. Я же в суде была одна, выступала как частный обвинитель и не знаю законы так хорошо, чтобы грамотно себя защищать, — рассказывает TUT.BY минчанка Наталья (имена героев изменены. — Прим. TUT.BY).

Наталье 28 лет, несколько месяцев назад она развелась со вторым супругом и сейчас воспитывает четверых детей. Старшему — 11 лет, младшему — 2 года. По словам женщины, основной источник дохода — пособие. Именно поэтому она не смогла обратиться к адвокату, когда дело дошло до суда: слишком, говорит, дорогое удовольствие. По поводу того, что произошло между Натальей и Михаилом вечером 9 января, версии у уже бывших супругов разные.

— Мы прожили в браке с Михаилом 8 лет, у нас двое совместных детей. Последний год начались проблемы: если раньше я занималась воспитанием детей, а муж зарабатывал — он водитель, — то потом Михаил перестал приносить деньги в семью, — вспоминает Наталья. — Скандалы были и до этого случая, но до побоев дело не доходило. Вечером 9 января приехала домой с детьми около 22.00, в квартире были Михаил и наш 6-летний сын. Оказалось, ребенок голодный, уроки не сделаны. Началась ссора. Пока готовила ужин, муж начал вытягивать меня в коридор, я же бросила в него пачку картофельного пюре быстрого приготовления, которую держала в руке. Уже в коридоре муж поднял меня и два раза швырнул головой о дверь. Я сползла по двери, присела на пол и увидела: за всем этим наблюдают старшие дети. Михаил собрался и ушел, а я вызвала милицию.

Многодетная мама признается: решила не прощать подобное супругу. Узнав от нее, что домой уже едет наряд, Михаил тоже набрал 102 и пожаловался на семейный скандал.

На следующий день женщине резко стало плохо, ее госпитализировали в больницу, где она провела неделю. По заключению эксперта, у Натальи черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтек на правом предплечье — травмы, относящиеся к категории легких телесных повреждений.

«Последний год терпела мужа из-за детей, но сами дети и пострадали в итоге»

— Хотела вызвать скорую сразу после побоев, но у дочки, которая все видела, случился нервный срыв, тряслись руки, отказывали ноги, — объясняет Наталья, почему не сразу обратилась к врачу. — Как можно было оставить детей с Михаилом? Еще полгода дочка вспоминала эту историю, а я пила антидепрессанты. Выходит, последний год терпела мужа из-за детей, но сами дети и пострадали в итоге.

12 сентября суд Ленинского района Минска признал Михаила невиновным — «за отсутствием состава преступления». На процессе многодетная мама выступала против бывшего мужа и его адвоката. Как указано в приговоре, во время процесса Михаил показал, что в тот вечер ссора произошла из-за того, что жена готовила пюре быстрого приготовления, он сделал замечание — и Наталья стала кричать, пыталась его ударить, а он держал ее за руки. Жену, говорит, не бил, руку на нее не поднимал.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не признаю вину, потому что не делал того, в чем меня обвиняют, — рассказывает TUT.BY Михаил. — Не знаю, как она получила травму и получала ли вообще.

— Почему у вас произошел конфликт?

— Наверное, из-за ее нервов, может, у нее неприязнь ко мне. Честно, мне так все надоело, что вообще не хочу об этом говорить, это столько длится! Закончилось и закончилось.

В приговоре сказано, что Наталья во время процесса давала достоверные показания, они были последовательными и непротиворечивыми, соотносились с выводами судебно-медицинских экспертиз. Михаил в процессе, наоборот, изменил свои показания: если сразу не отрицал, что толкал жену, потом отказался от этих слов. В его показаниях суд усомнился и «признал недостоверными и данными с целью избежать ответственности за содеянное». И тем не менее пришел к выводу, что отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

«Судом установлено, что ударов в голову он не наносил, иных действий, направленных на умышленное причинение травмы головы, не предпринимал, а действия в отношении супруги совершал на расстоянии не менее метра от двери, — говорится в приговоре. — <…> Приходя к выводу об отсутствии в действиях [Михаила] умысла на причинение легких телесных повреждений, суд также учитывает действия самого Михаила, поскольку сразу после соударения Натальи со стеной видимых телесных повреждений на ней не оказалось, сознание не теряла, в связи с чем он не мог знать о том, что ее здоровью причинен какой-либо вред. Михаил, имея на тот момент с учетом сложившейся обстановки реальную возможность причинить телесные повреждения, просто вышел из квартиры».

А раз у Михаила не было умысла на причинение травм жене, его действия суд признал неосторожными, а его самого — невиновным.

— Конечно, я не согласна с этим приговором и буду его обжаловать! Буду просить прокуратуру поддержать меня во время следующего суда, — говорит Наталья.