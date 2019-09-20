ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дважды швырнул о дверь, но суд его оправдал». Многодетная мама пытается наказать бывшего мужа за насилие

21.09.2019 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

28-летняя Наталья после семейного скандала провела неделю в больнице, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После того как муж, по словам минчанки, поднял на нее руку, она решила развестись с ним и привлечь к ответственности. Суд огласил приговор: это легкие телесные повреждения, за которые не предусмотрена уголовная ответственность, а мужчина, мол, не бил женщину умышленно, он неосторожно ее оттолкнул.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Как мать четверых детей, как женщина, не могу спустить это бывшему мужу с рук, поэтому буду бороться до последнего. Хотя понимаю: бессильна против адвоката, которого нанял супруг. Я же в суде была одна, выступала как частный обвинитель и не знаю законы так хорошо, чтобы грамотно себя защищать, — рассказывает TUT.BY минчанка Наталья (имена героев изменены. — Прим. TUT.BY).

Наталье 28 лет, несколько месяцев назад она развелась со вторым супругом и сейчас воспитывает четверых детей. Старшему — 11 лет, младшему — 2 года. По словам женщины, основной источник дохода — пособие. Именно поэтому она не смогла обратиться к адвокату, когда дело дошло до суда: слишком, говорит, дорогое удовольствие. По поводу того, что произошло между Натальей и Михаилом вечером 9 января, версии у уже бывших супругов разные.

— Мы прожили в браке с Михаилом 8 лет, у нас двое совместных детей. Последний год начались проблемы: если раньше я занималась воспитанием детей, а муж зарабатывал — он водитель, — то потом Михаил перестал приносить деньги в семью, — вспоминает Наталья. — Скандалы были и до этого случая, но до побоев дело не доходило. Вечером 9 января приехала домой с детьми около 22.00, в квартире были Михаил и наш 6-летний сын. Оказалось, ребенок голодный, уроки не сделаны. Началась ссора. Пока готовила ужин, муж начал вытягивать меня в коридор, я же бросила в него пачку картофельного пюре быстрого приготовления, которую держала в руке. Уже в коридоре муж поднял меня и два раза швырнул головой о дверь. Я сползла по двери, присела на пол и увидела: за всем этим наблюдают старшие дети. Михаил собрался и ушел, а я вызвала милицию.

Многодетная мама признается: решила не прощать подобное супругу. Узнав от нее, что домой уже едет наряд, Михаил тоже набрал 102 и пожаловался на семейный скандал.

На следующий день женщине резко стало плохо, ее госпитализировали в больницу, где она провела неделю. По заключению эксперта, у Натальи черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтек на правом предплечье — травмы, относящиеся к категории легких телесных повреждений.

«Последний год терпела мужа из-за детей, но сами дети и пострадали в итоге»

— Хотела вызвать скорую сразу после побоев, но у дочки, которая все видела, случился нервный срыв, тряслись руки, отказывали ноги, — объясняет Наталья, почему не сразу обратилась к врачу. — Как можно было оставить детей с Михаилом? Еще полгода дочка вспоминала эту историю, а я пила антидепрессанты. Выходит, последний год терпела мужа из-за детей, но сами дети и пострадали в итоге.

12 сентября суд Ленинского района Минска признал Михаила невиновным — «за отсутствием состава преступления». На процессе многодетная мама выступала против бывшего мужа и его адвоката. Как указано в приговоре, во время процесса Михаил показал, что в тот вечер ссора произошла из-за того, что жена готовила пюре быстрого приготовления, он сделал замечание — и Наталья стала кричать, пыталась его ударить, а он держал ее за руки. Жену, говорит, не бил, руку на нее не поднимал.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не признаю вину, потому что не делал того, в чем меня обвиняют, — рассказывает TUT.BY Михаил. — Не знаю, как она получила травму и получала ли вообще.

— Почему у вас произошел конфликт?

— Наверное, из-за ее нервов, может, у нее неприязнь ко мне. Честно, мне так все надоело, что вообще не хочу об этом говорить, это столько длится! Закончилось и закончилось.

В приговоре сказано, что Наталья во время процесса давала достоверные показания, они были последовательными и непротиворечивыми, соотносились с выводами судебно-медицинских экспертиз. Михаил в процессе, наоборот, изменил свои показания: если сразу не отрицал, что толкал жену, потом отказался от этих слов. В его показаниях суд усомнился и «признал недостоверными и данными с целью избежать ответственности за содеянное». И тем не менее пришел к выводу, что отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

«Судом установлено, что ударов в голову он не наносил, иных действий, направленных на умышленное причинение травмы головы, не предпринимал, а действия в отношении супруги совершал на расстоянии не менее метра от двери, — говорится в приговоре. — <…> Приходя к выводу об отсутствии в действиях [Михаила] умысла на причинение легких телесных повреждений, суд также учитывает действия самого Михаила, поскольку сразу после соударения Натальи со стеной видимых телесных повреждений на ней не оказалось, сознание не теряла, в связи с чем он не мог знать о том, что ее здоровью причинен какой-либо вред. Михаил, имея на тот момент с учетом сложившейся обстановки реальную возможность причинить телесные повреждения, просто вышел из квартиры».

А раз у Михаила не было умысла на причинение травм жене, его действия суд признал неосторожными, а его самого — невиновным.

— Конечно, я не согласна с этим приговором и буду его обжаловать! Буду просить прокуратуру поддержать меня во время следующего суда, — говорит Наталья.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28-летняя Наталья после семейного скандала провела неделю в больнице, у женщины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
 
Новости дня
Новости общества
 
Открыто голосование на лучшую фотографию в конкурсе к Году малой родины, объявленном редакцией газеты «Полесская правда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика