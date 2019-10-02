Хозяина питбуля, искусавшего 5-летнего ребенка и четверых взрослых в Бобруйске, так и не нашли

Источник материала: Tut.by

Пес бойцовской породы искусал шестерых человек, в том числе 5-летнего мальчика, в районе дома № 12 на улице Ванцетти вечером 11 мая. Собаку обезвредил водитель проезжавшей мимо машины. Бобруйчане считали, что пес принадлежал мужчине, который живет по соседству и разводит собак бойцовских пород. Однако экспертиза показала, что это не так, поэтому уголовное дело возбуждать не будут, пишет «Вечерний Бобруйск».



Место, где собака напала на людей. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Пес напал на людей в районе дома № 12 на улице Ванцетти, где находится подстанция скорой медицинской помощи. Местные жители говорят, что собаки здесь и раньше нападали на детей, но таких серьезных увечий не причиняли. Пес, по их словам, оказался не просто бойцовским — его, судя по многочисленным шрамам на туловище животного и пятнам зеленки, специально натаскивали на то, чтобы рвать.

Тринадцатилетний Саша Дайнеко был первым, кто попытался дать отпор питбулю, когда тот появился на детской игровой площадке возле общежития. Говорит, что ему было страшно, но собака, внезапно выскочившая из-за угла здания, напала на 5-летнего соседа. Из взрослых на площадке — никого, поэтому Саша попытался отогнать питбуля, намертво вцепившегося в руку малыша, несколько раз ударил собаку ногой, а затем побежал к окну на первом этаже и стал стучать в стекло.

Что происходило в Бобруйске, где питбуль напал и искусал шестерых человек на детской площадке

Пес укусил за руку вахтера общежития Татьяну, которая побежала за помощью в соседнюю подстанцию скорой помощи. Потом укусил за ногу мужчину, который пытался остановить пса, но был вынужден спрятаться в общежитии. Последними жертвами животного стала семья с малышом в коляске, которая в это время проходила мимо общежития.

— Собака прыгнула на коляску и перевернула ее, мама прикрывала собой ребенка. Питбуль ее сильно кусал, женщина кричала, — рассказывал мальчик.

Потом на обочине остановился Peugeot, водитель выбежал и попытался оттащить собаку от мамы с ребенком. Когда сделать это не удалось, он взял из автомобиля домкрат и четыре раза ударил питбуля по голове. Пес умер и в агонии продолжал своими челюстями сжимать ногу последней, шестой жертвы.



Пострадавшая от нападения пса Надежда Науменко. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Бобруйчане считали, что пес принадлежит мужчине, который держит питомник собак по соседству. Тот категорически это отрицал . И полагал, что по внешнему виду питбуль явно бесхозный.

Экспертиза показала, что собака, которая покусала людей, действительно не принадлежит проживающему рядом заводчику.

— При сравнении образцов биоматериалов, отобранных в вольерах, принадлежащих мужчине-заводчику бойцовых пород, не выявлено совпадений с биоматериалом собаки, которая напала на людей. С учетом результатов этой и других экспертиз, а также того, что полученные бобруйчанами повреждения не относятся к категории тяжких, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. У собаки были признаки истощения, животное было неухоженным, что дает основания полагать, что она была бродячей. Даже если бы нашелся хозяин, ему грозила бы только административная ответственность, — сказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

В возбуждении уголовного дела по факту нападения на бобруйчан питбуля отказано.