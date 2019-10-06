Областной праздник «День учителя – 2019» прошел на Минщине

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Участие в празднике приняли более 650 человек. Среди почетных гостей на торжественном мероприятии присутствовали: руководство Минского областного исполнительного комитета, главного управления по образованию облисполкома, управлений по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, представители профсоюза работников образования и науки, педагоги Минщины. Традиционно на областной профессиональный праздник были приглашены и самые почетные гости – ветераны педагогического труда. Разделили с приглашенными праздник и учащиеся, входящие в состав школьных средств массовой информации.

Педагогов и гостей мероприятия приветствовал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Станиславович Маркевич: «Педагог, учитель – это тот маяк, на который надо равняться… Педагогический коллектив Минщины всегда высоко держал свою профессиональную планку. В его основе люди с активной гражданской позицией, целеустремленные, творческие, инициативные, искренне любящие свою профессию».Иван Станиславович поблагодарил всех педагогов за вклад в развитие образования Минской области.

Необычным и особенно трогательным в этот праздничный день было поздравление начальника главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Татьяны Валентиновны Апранич. Она обратилась со словами благодарности и признательности в адрес педагогов Минщины, отметила единство взглядов учителей разных эпох и поколений и процитировала слова классика белорусской литературы Якуба Коласа: «…Маленькія сэрцы. На далоні. Трапяткія, адкрытыя, ні хлусіць, ні маніць не ўмеюць. Кожнае маё слова ловяць. Я для іх Настаўнік. Дарадца. Чалавек, які адкрывае сусвет».

Со словами благодарностив адрес педагогов Минской области выступил Малиновский Виктор Тадеушевич, председатель Минского областного объединения профсоюзов.

Лучшие из лучших в этот день были отмечены нагрудными знаками Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования», грамотами и благодарностями Минского областного исполнительного комитета, Министерства образования, Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Не остались в стороне и юные журналисты Минщины – учащиеся Марьиногорской гимназии Пуховичского района, гимназии г. Логойска, Плисской средней школы имени В.А. Микулича Смолевичского района. Ребята проявили невероятную активность и неподдельный интерес к празднику и его гостям.

Медиакоманда энергично и задорно занималась съемкой репортажей, брала интервью у гостей, общалась с педагогами. Юные журналисты спешили задать как можно больше вопросов, чтобы глубже понять суть профессии учителя. После многочисленных интервью и бесед ребятам удалось по-другому взглянуть на профессию учителя, а также еще раз убедиться в том, что именно педагоги своим трудом привносят достижения в развитие и благополучие нашей страны.

Кульминационным моментом праздника для педагогов Минщины стал спектакль «Паўлінка» Национального академического театра имени Янки Купалы, который в 2019–2020 годах отмечает 100-летний юбилей.

Мероприятие стало добрым праздником, на котором педагоги Минской области смогли пообщаться друг с другом в неформальной, дружеской атмосфере.