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В Борисове выбрали "Ученика-года-2019"

14.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

10 октября конкурсанты соревновались в разных номинациях. Самой популярной оказалась «Учебная деятельность». Сразу три школьника претендовали на победу в ней, однако, диплом победителя один, и его заслуженно получила Сивакова Яна, учащаяся 10 класса ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова». Яна - победительница многочисленных интеллектуальных состязаний, научно-практических конференций различного уровня. К слову, у этой участницы была и самая горячая команда поддержки. Лауреатами в номинации «Учебная деятельность» стали Шевкун Артём из ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова» и Видюк Анастасия из ГУО «Средняя школа №16 г.Борисова имени И.В. Борисюка». Настя покорила всех своими разнообразными талантами, и жюри предложило ей участвовать в следующем году в творческой номинации.

В номинации «Спортивная деятельность» победу одержала учащаяся 9 класса ГУО «Средняя школа №8 г. Борисова» Шкараденок Анастасия. Жюри особо отметило содержательность эссе конкурсантки.

В номинации «Общественная деятельность» была представлена Литвинчик Дарья из ГУО «Средняя школа №3 г. Борисова». Дарья стала лауреатом данной номинации.

Лауреатом конкурса «Творческая деятельность» стала Полозова Юлия, ученица ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова». А победу в конкурсе в этой номинации одержала участница из ГУО «Гимназия №1 г. Борисова» - Ермачёнок Софья, которая успела во время конкурса «нарисовать» автопортрет, познакомить всех с Котом-Учёным, почитать свои стихи, удивить жюри и зрителей количеством дипломов республиканского и международного уровня и своей непосредственностью. В эссе «Когда я вырасту…» Софья выразила идею о личной ответственности за будущее пред поколениями предков, о том, что её мечта - делать мир красивее и интереснее, а на каком профессиональном пути это предстоит воплотить, покажет время.

Оригинальная видео-визитка конкурсантки из ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» Невгень Симоны на 200% убедила жюри в обаятельности и неординарности гимназистки. Титул победителя в номинации «Проектная деятельность» достался Ханкевич Александре из ГУО «Гимназия №3 г. Борисова».

Чествование победителей конкурса «Ученик года Минской области» состоится в конце декабря.

rooborisov.by

 
 
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В этом году районный этап областного конкурса "Ученик года-2019" состоялся на базе ГУО «Гимназия №1 г. Борисова».
 
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