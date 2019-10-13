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В Витебске солдат выстрелил на учениях - и попал сослуживцу в глаз
14.10.2019 16:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 8 октября солдат-десантник в темноте выстрелил холостым патроном — и попал сослуживцу в глаз,
Происшествие случилось, когда в витебской 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде проходили тактико-специальные учения на полигоне.
Солдата, который получил травму глаза, госпитализировали. Врачи надеются, что его зрение восстановится, говорят в Минобороны.
Другие подробности не сообщаются.
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Солдата, который получил травму глаза, госпитализировали.
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