В Витебске солдат выстрелил на учениях - и попал сослуживцу в глаз

Источник материала: Tut.by

В Витебске 8 октября солдат-десантник в темноте выстрелил холостым патроном — и попал сослуживцу в глаз, рассказала «Свабоде» представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Происшествие случилось, когда в витебской 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде проходили тактико-специальные учения на полигоне.

Солдата, который получил травму глаза, госпитализировали. Врачи надеются, что его зрение восстановится, говорят в Минобороны.

Другие подробности не сообщаются.