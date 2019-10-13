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В Витебске побит температурный рекорд дня. Так тепло 14 октября еще не было!

14.10.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 октября в Витебске был побит суточный рекорд самой высокой температуры — столбик термометра на городской метеостанции поднялся до +20,9°C, сообщают «ННВ».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Предыдущий раз температурный максимум для этого дня был зафиксирован год назад, правда, в 2018 году было прохладнее — только +17,8°C. А вот в 1973 году в Витебске в этот день стояли морозы, и термометр показывал минус 8,6°C.

В целом температура атмосферного воздуха в первой декаде октября была обычная, при этом осадков выпало на 9% больше нормы.

 
Теги: Витебск
 
 
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В целом температура атмосферного воздуха в первой декаде октября обычная.
 
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