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В Витебске побит температурный рекорд дня. Так тепло 14 октября еще не было!
14.10.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 октября в Витебске был побит суточный рекорд самой высокой температуры — столбик термометра на городской метеостанции поднялся до +20,9°C,
Предыдущий раз температурный максимум для этого дня был зафиксирован год назад, правда, в 2018 году было прохладнее — только +17,8°C. А вот в 1973 году в Витебске в этот день стояли морозы, и термометр показывал минус 8,6°C.
В целом температура атмосферного воздуха в первой декаде октября была обычная, при этом осадков выпало на 9% больше нормы.
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В целом температура атмосферного воздуха в первой декаде октября обычная.
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