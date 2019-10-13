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На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери

14.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

День матери прошел в территориальном центре социального обслуживания населения

На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери

В районе также прошли праздничные мероприятия.

На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери

БРСМ поздравил семью Куруленко с Днем матери

На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери

Фото Ирины Шутовой

 
 
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День матери прошел в территориальном центре социального обслуживания населения В районе также прошли праздничные мероприятия. БРСМ... ...
 
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