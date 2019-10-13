День матери прошел в территориальном центре социального обслуживания населения
В районе также прошли праздничные мероприятия.
БРСМ поздравил семью Куруленко с Днем матери
Фото Ирины Шутовой
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На Будакошелевщине проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
14.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
День матери прошел в территориальном центре социального обслуживания населения
В районе также прошли праздничные мероприятия.
БРСМ поздравил семью Куруленко с Днем матери
Фото Ирины Шутовой
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День матери прошел в территориальном центре социального обслуживания населения В районе также прошли праздничные мероприятия. БРСМ... ...
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