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Бойкая торговля ярмарочных дней

16.10.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Расширенные осенние ярмарки прошли в субботу и воскресенье в Новолукомле и Чашниках. Заранее подготовились к ним сельскохозяйственные предприятия, фермеры, дачники, хозяева подворий, учреждения образования, предприниматели и многочисленные торговые организации. Большой выбор овощей и фруктов, мясных изделий, зерна, промышленных и продовольственных товаров, сельхозинвентаря, саженцев. И всё в одном месте. Покупай — не хочу. Вот чем ценны осенние ярмарки. Каждый может прийти и купить всё необходимое. Плюс разумная ценовая политика.

Бойкая торговля ярмарочных дней

В Чашниках традиционный базарный день превратился в праздник. Звучала музыка, выступали артисты художественной самодеятельности. Горожане с раннего утра спешили запастись необходимым. Большой интерес вызвали павильоны с мясной продукцией, овощами.

Бойкая торговля ярмарочных дней

Картошка, морковь, капуста — ни один стол без витаминов не обойдётся. Зерно, мёд, рыба тоже необходимы.

Бойкая торговля ярмарочных дней

— На ярмарки всегда рассчитываю особо, — призналась жительница райцентра Елена. — Традиционно капустой запасаюсь для квашения. Выбор товаров хороший. Торговые ряды грамотно расставлены. Всё удобно и доступно. Цены вполне приемлемые. Я заранее откладывала деньги на нужные покупки. В планируемый бюджет уложилась.

Бойкая торговля ярмарочных дней

Подобное мнение разделили многие чашничане. Ярмарки выгодны как покупателям, так и производителям. Если есть спрос на продукцию, всегда можно неплохо заработать.

Бойкая торговля ярмарочных дней

* * *
Отоваривались чашничане и веселились. Особенно многолюдно было на площади возле райисполкома во время розыгрыша праздничной лотереи. Билеты организаторы реализовали заранее. И все они, как принято говорить, выигрышные.

Бойкая торговля ярмарочных дней

Азарт переполнял. Особенно интересовало публику, кому достанется главный приз — бычок. В итоге выигравшая его чашничанка долго не могла поверить в случившееся. Были и другие «живые» призы. Например, петухи. Участники лотереи могли выиграть также овощи, массу полезных вещей, предметы гардероба и даже визит к парикмахеру.

Бойкая торговля ярмарочных дней

Культработники всё время создавали соответствующий антураж. Пели песни, танцевали, импровизировали. Приходили жители райцентра запастись необходимым и становились участниками праздника. И погода способствовала хорошему настроению.

Бойкая торговля ярмарочных дней

Спокон веку на ярмарках было шумно и весело. Здорово, что сохранилось это до наших дней.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 

 
 
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Расширенные осенние ярмарки прошли в субботу и воскресенье в Новолукомле и Чашниках. Заранее подготовились к ним сельскохозяйственные предприятия, фермеры,...
 
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