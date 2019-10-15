Бойкая торговля ярмарочных дней

Источник материала: Чырвоны прамень

Расширенные осенние ярмарки прошли в субботу и воскресенье в Новолукомле и Чашниках. Заранее подготовились к ним сельскохозяйственные предприятия, фермеры, дачники, хозяева подворий, учреждения образования, предприниматели и многочисленные торговые организации. Большой выбор овощей и фруктов, мясных изделий, зерна, промышленных и продовольственных товаров, сельхозинвентаря, саженцев. И всё в одном месте. Покупай — не хочу. Вот чем ценны осенние ярмарки. Каждый может прийти и купить всё необходимое. Плюс разумная ценовая политика.





В Чашниках традиционный базарный день превратился в праздник. Звучала музыка, выступали артисты художественной самодеятельности. Горожане с раннего утра спешили запастись необходимым. Большой интерес вызвали павильоны с мясной продукцией, овощами.





Картошка, морковь, капуста — ни один стол без витаминов не обойдётся. Зерно, мёд, рыба тоже необходимы.





— На ярмарки всегда рассчитываю особо, — призналась жительница райцентра Елена. — Традиционно капустой запасаюсь для квашения. Выбор товаров хороший. Торговые ряды грамотно расставлены. Всё удобно и доступно. Цены вполне приемлемые. Я заранее откладывала деньги на нужные покупки. В планируемый бюджет уложилась.





Подобное мнение разделили многие чашничане. Ярмарки выгодны как покупателям, так и производителям. Если есть спрос на продукцию, всегда можно неплохо заработать.





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Отоваривались чашничане и веселились. Особенно многолюдно было на площади возле райисполкома во время розыгрыша праздничной лотереи. Билеты организаторы реализовали заранее. И все они, как принято говорить, выигрышные.





Азарт переполнял. Особенно интересовало публику, кому достанется главный приз — бычок. В итоге выигравшая его чашничанка долго не могла поверить в случившееся. Были и другие «живые» призы. Например, петухи. Участники лотереи могли выиграть также овощи, массу полезных вещей, предметы гардероба и даже визит к парикмахеру.





Культработники всё время создавали соответствующий антураж. Пели песни, танцевали, импровизировали. Приходили жители райцентра запастись необходимым и становились участниками праздника. И погода способствовала хорошему настроению.





Спокон веку на ярмарках было шумно и весело. Здорово, что сохранилось это до наших дней.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.