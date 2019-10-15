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Виртуальная 3D-карта для молодых родителей

16.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Мы не впервые сотрудничаем с инициативой «Дети в безопасности, – отмечает Елена Дмитрук, начальник Республиканского центра пропаганды МЧС. – Ранее нами совместно была разработана специальная брошюра для родителей, в которую вошли советы, как избежать опасных ситуаций дома. Теперь через 3D-галерею родители быстрее смогут выявить все опасные для маленького ребенка места. Понимая, как важно шагать в ногу со временем, мы реализовали это в доступном и понятном формате – через наше мобильное приложение.

Новинка в мобильном приложении представляет собой виртуальную квартиру, где, двигая пальцем, можно рассмотреть все пространство. Карта позволяет наглядно увидеть и пройтись по точкам в квартире, которые могут представлять опасность. Внимание уделено каждой комнате, в том числе кухне и ванной. При выявлении рискованной локации есть возможность нажать на специальный значок и узнать, как нейтрализовать угрозу. А если инцидент уже произошел, здесь лаконично описан алгоритм дальнейших действий.

Прототипом панорамы является online-карта «Безопасный дом», разработанная командой инициативы «Дети в безопасности» в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь».

Виртуальная 3D-карта для молодых родителей

Светлана АВЧИННИКОВА, специалист по связям с общественностью

 
 
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В мобильном приложении «Помощь рядом» появилась виртуальная 3D-карта для молодых родителей. Она создана в результате совместной работы представителей инициативы...
 
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