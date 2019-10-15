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Своими проблемами минчане поделились с помощником Президента Виталием Примой
16.10.2019 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТема капитального ремонта, как и в целом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, дорог и транспорта, сегодня обсуждалась на приеме граждан в Администрации Первомайского района столицы.
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Тема капитального ремонта, как и в целом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, дорог и транспорта, сегодня обсуждалась на приеме граждан в Администрации...
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