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Своими проблемами минчане поделились с помощником Президента Виталием Примой

16.10.2019 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема капитального ремонта, как и в целом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, дорог и транспорта, сегодня обсуждалась на приеме граждан в Администрации Первомайского района столицы.
 
 
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Тема капитального ремонта, как и в целом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, дорог и транспорта, сегодня обсуждалась на приеме граждан в Администрации...
 
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