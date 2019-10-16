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«Лишили возможности защищаться». В суде выступил Сергей Шакутин, который молчал год под следствием

17.10.2019 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в первый день процесса директор компании «Искамед» Сергей Шакутин заявил: «Вину не признаю». Он отказался давать показания во время предварительного расследования и стал единственным бизнесменом в массовом «деле медиков», который остался за решеткой до суда. Остальным мера пресечения была изменена на домашний арест. В Минском городском суде Шакутин рассказал, почему у него не было необходимости давать другими обвиняемым взятку, про «принципиальную позицию быть честным» и почему считает, что его оговорили.


Обвиняемый Сергей Шакутин был допрошен в суде самым последним из 20 фигурантов. Ему вменяют ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). По версии следствия, за систематические и бесперебойные закупки лекарств он передал 10 500 долларов Вячеславу Гнитию, на тот момент директору Брестского торгово-производственного предприятия «Фармация». Деньги Гнитий якобы получал с 2006 по 2012 года, точное время не установлено. В материалах уголовного дела, например, указана такая формулировка: «В один из дней 2006 года». Что касается Вячеслава Гнития, вину он признает полностью и раскаивается. А вот Шакутин отрицает, что давал какие-либо деньги директору брестской «Фармации». Видео и аудио передачи денег нет, но зато есть показания Гнития о событиях 13-летней давности.

— В предъявленном обвинении не указаны конкретные даты, конкретное время и конкретные адреса событий предполагаемого преступления. Такая формулировка обвинения нарушает мои права, так как лишает меня возможности защищаться надлежащим образом от необоснованного обвинения, — заявил в суде Сергей Шакутин. — Обвинение основано исключительно на противоречивых показаниях обвиняемого Гнития. Не берусь судить о его мотивах оговорить меня. Надеюсь, жизнь все расставит по своим местам, а высокий суд даст объективную оценку доказательствам по делу с точки зрения их достоверности, допустимости и достаточности.

Как отметил бизнесмен Сергей Шакутин, договариваться с Гнитием о закупках лекарств за взятки было бессмысленно. Во-первых, процедура закупок была прозрачной. Во-вторых, компания «Искамед» предлагала лучшую цену и условия поставки. Он приводит пример: в областных РУП «Фармация» обязательно должен быть активированный уголь и психотропы — ксанакс и хальцион. Так вот цена на уголь у «Искамед» была в два раза ниже, а из-за сложности процедуры ввоза эти психотропы поставляла только «Искамед».

Свои отношения с Гнитием он называет приятельскими, рассказывает, что их связывала тема медицины, они могли обсудить рабочие вопросы и встречи всегда происходили только в служебном кабинете Вячеслава Гнития.

По версии следствия, все взятки Шакутин передавал Гнитию в брестских кафе «Старый город», «Таймс», «Усадьба Рынькавка».

— Никакие рестораны в обеденное время с Гнитием с 2006 по 2012 год не посещал, в кафе его не приглашал и вообще не знал о местонахождении каких-либо кафе в Бресте. Обычно мы с водителям, возвращаясь в Минск из командировки, обедали в придорожном кафе «Валентина», — вспоминает Сергей Шакутин.

По словам фигуранта уголовного дела, лишь 4 сентября 2013 года он действительно встречался с Гнитием в ресторане, но не для того, чтобы передать взятку. Вячеслав Гнитий отмечал 50-летние в «Провансе», куда были приглашены более ста человек, в том числе Шакутин с женой. Никаких денег он не передавал.

— Это моя принципиальная позиция: никогда не дарю на торжества денежные средства, а всегда приобретаю подарок и цветы. Хочу акцентировать внимание: вручение подарка в день рождения Гнития не было обусловлено занимаемым им должностным положением и не предполагало никаких ответных действий с его стороны, — поясняет Сергей Шакутин.


Сергея Шакутина в суде поддерживает его брат — известный бизнесмен Александр Шакутин

По материалам дела, 4 декабря 2014 года Гнитий получил очередную взятку от директора «Искамеда». Бизнесмен отрицает и этот эпизод. В тот день отмечали 75-летие брестской «Фармации», Шакутина тоже пригласили в усадьбу, а он не отказался из вежливости.

— Я никогда не злоупотреблял знакомством с Гнитием, не просил о досрочной оплате за поставленные лекарственные средства или закупать их по завышенной цене. Моя принципиальная позиция: быть честным по отношению ко всем партнерам. Мне не нужно было от Гнития ничего. Но так как человек тянулся к общению, я старался это общение и поддерживать, — рассказывает во время допроса в суде Сергей Шакутин.

Не признает директор «Искамед» и взятку в тысячу долларов директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александру Столярову. Он просит обратить внимания суд: еще 30 января 2018 года было выдано заключение о необходимости рассмотрения регистрации препарата Ренгалин, а 7 марта он якобы достиг договоренности по этому вопросу со Столяровым. Как уже звучало в суде, Столяров находился в разработке правоохранительных органов с осени 2017 года, в его кабинете была установлена скрытая видеокамера. Но с поличным Шакутина не задерживали, как озвучивала сторона обвинения, взятку он передавал 14 мая.

— Со Столяровым познакомился примерно лет десять назад. Сложились нормальные отношения приятельского и делового характера. Мы общались еще потому, что я являлся членом консультационного совета при Министерстве здравоохранения, мог задавать вопросы от имени участников фармацевтического рынка. Например, мы обсуждали со Столяровым, что невозможно было зарегистрировать тесты для проведения аллергических проб и препаратов для лечения аллергии, — добавляет Шакутин. — Беларусь предложила такой механизм регистрации, который с точки зрения испанского производителя «Диатер» был нелогичен и значительно отличался от требований других стран. После длительной работы с документами было принято решение не заниматься этим вопросом.

Или, например, на форуме Беларусь предложила индийскому производителю прийти на рынок, но и тут возникли проблемы. Препарат, по словам Шакутина, был зарегистрирован в США, Таджикистане, Украине, Монголии, но белорусская сторона отказалась принимать этот пакет документов для регистрации и предъявила новые требования к лекарству. Индийская сторона не понимала этих нюансов, ведь они предлагали цену в два раза меньше рыночной.

Что же касается препаратов Ренгалин и Эргоферон, которые фигурируют в обвинении и по которым Шакутин и Столяров достигли договоренности, то они были зарегистрированы 16 мая и 18 июля 2018 года. Выходит, одно из лекарств зарегистрировали уже после первых задержаний по «делу медиков». На данный момент они есть в продаже, регистрацию не отменяли. Как говорит Шакутин, это значит, что все было на законных основаниях.

— Я придерживался мнения, раз в Беларуси имеются зарегистрированные гомеопатические препараты, то Центр экспертиз не должен создавать проблемы с регистрацией оригинального препарата Ренгалин и перерегистрацией Эргоферона. Либо нужно отменить все существующие регистрации, если мнение государства к гомеопатии однозначно отрицательное. Эти вопросы мы и обсуждали со Столяровым, — уточнил Сергей Шакутин. — Когда я приехал к дому Столярова, мы говорили об аллергенах и о том, что это важный вопрос для диагностики и лечения людей, а отношение к данной проблеме неправильное, и так быть не должно. Суть разговора сводилась к тому, что мне стыдно перед производителем, заниматься регистрацией мы не будем. Мы отказались от идеи производства данного лекарственного препарата в Беларуси. Никаких денежных средств Александру Столярову не передавал. Считаю, он оговорил меня, опасаясь за судьбу своей дочки, которая также является сотрудником Центра экспертиз и испытаний и задерживалась в рамках настоящего дела.

Процесс продолжается.

Напомним, 19 августа начался массовый суд по «делу медиков». Обвиняемых 20 человек, им вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров; его заместитель Сергей Зинченко; начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский; генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий; заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко; генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Еще в первый день процесса директор компании «Искамед» Сергей Шакутин заявил: «Вину не признаю». Он отказался давать показания во время предварительного...
 
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