Медики называют инсульт грозным заболеванием

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Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к повреждению и отмиранию нервных клеток. Он бывает 2 типов: ишемический (80-90% случаев) и геморрагический (10-20%)

При ишемическом инсульте происходит гибель участка мозга в результате закупорки питающей его артерии. При геморрагическом случается кровоизлияние в мозг в результате разрыва сосуда.

Ежегодно диагноз инсульта ставится миллионам людей во всем мире. Четверть из них погибает в течение первого месяца, еще 30% – в ближайший год. Оставшиеся в живых требуют длительного лечения и ухода. Только 20% больных удается вернуться к полноценной жизни. Большинство больных остаются инвалидами.

Отчего же происходит острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт? Можно ли предупредить эту страшную болезнь века? На все эти вопросы врачи дают однозначный ответ: «Да, можно». Следуя общеизвестному утверждению, что болезнь легче предупредить, чем лечить, каждому, прежде всего, необходимо знать о себе, относится ли он к группе риска. Надо следить за артериальным давлением, следить за уровнем сахара в крови, за уровнем общего холестерина, не злоупотреблять алкоголем. Для предупреждения инсультов пациентам в группе риска назначают препараты, разжижающие кровь и препятствующие тромбобразованию. Основной фактор риска развития инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности является гипертония. Важно знать, что одинаково опасно как повышение «верхнего» (систолического), так и «нижнего» (диастолического) давления. Успешное лечение гипертонической болезни базируется на трех «китах»: диетическом питании, физических тренировках, медикаментозном лечении. При снижении массы тела на 1 кг отмечается снижение арте¬риального давления на 1 мм рт. ст. Нормализация веса, ежедневная физическая активность, отказ от курения, рациональное питание приведут к снижению повышенного артериального давления. Потому правильное, рациональное питание имеет важное значение при лечении заболевания. Помните, что при лечении гипертонической болезни очень важно вести здоровый образ жизни, избавляясь от вредных привычек (курения и употребления алкоголя).

Предвестниками инсульта могут быть: головная боль, головокружение, слабость, нарушение или потеря зрения, «двоение» в глазах. Позднее могут присоединяться тошнота и рвота.

Как распознать инсульт? Надо попросить пострадавшего улыбнуться, при инсульте улыбка будет искажена. Попросить сказать простое предложение, человек будет говорить медленно, запинаясь. Или попросить поднять руки вверх, рука пораженной части тела будет ниже. К этим симптомам нельзя относиться легкомысленно.

При инсульте наиболее важно доставить человека в больницу как можно быстрее, желательно в течение первого часа после обнаружения симптомов. Быстрое и своевременное распознание симптомов инсульта с качественной доврачебной помощью помогут сохранить жизнь больному и обеспечить ему полную дальнейшую реабилитацию.

Развитие паралича и других тяжелых последствий инсульта можно предотвратить, если в течение 3 часов после появления первых признаков инсульта ввести больному препараты, растворяющие тромбы и снижающие свертываемость крови. Главным средством борьбы с болезнью является именно профилактика.

Ученые считают, что употреблением в пищу большого количество помидоров человек снижает риск развития инсульта. Такими свойствами томаты обязаны наличию ликопина, пигмента, несущего ответственность за их красную, оранжевую или желтую окраску. Ликопин, помимо прочего, – сильный антиоксидант, связывающий свободные радикалы, разрушающие клетки. Ликопин может сдерживать воспалительные процессы и снижать степень свертываемости крови, а также предотвращать тромбобразование и, значит, снижать риск развития инсульта. Кроме помидоров (томатного сока, пасты, кетчупа), ликопин в большом количестве содержится в арбузах и в меньшем — в розовых и красных грейпфрутах.

Еще советские ученые подсчитали, что больше всего инсультов с летальным исходом приходится на зиму. Температура тела опускается, кровь густеет и повышается артериальное давление, которое, как известно, является главным фактором риска развития инсульта.

К симптомам инсульта нельзя относиться легкомысленно, помните и берегите себя.

Н.В. ЯРМОШ, медсестра профотделения поликлиники №2 УЗ «Борисовская ЦРБ»